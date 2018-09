ലഖ്‌നൗ: ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ അലഹാബാദില്‍ എഴുപതു വയസ്സുകാരനായ മുന്‍ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് മൂന്നംഗസംഘത്തിന്റെ ക്രൂരമര്‍ദനം. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ഇദ്ദേഹം പിന്നീട് ആശുപത്രിയില്‍വച്ച് മരിച്ചു.

യു പി പോലീസിലെ സബ് ഇന്‍സ്‌പെക്ടറായിരുന്ന അബ്ദുള്‍ സമദ് ഖാനാണ് മരിച്ചത്. തിങ്കളാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിനു നേര്‍ക്ക് ആക്രമണമുണ്ടായത്. ഇതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ സി സി ടിവിയില്‍ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്‍ ഡി ടിവിയാണ് വാര്‍ത്ത റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

സൈക്കിളില്‍ വരികയായിരുന്ന അബ്ദുളിനെ ചുവന്ന ഷര്‍ട്ട് ധരിച്ച ഒരാള്‍ തടഞ്ഞുനിര്‍ത്തുകയും പിന്നീട് മര്‍ദിക്കുകയുമായിരുന്നു. ഇതേത്തുടര്‍ന്ന് അബ്ദുള്‍ സൈക്കിളില്‍നിന്ന് താഴെ വീണു. പിന്നീട് രണ്ടുപേര്‍ കൂടിയെത്തുകയും അബ്ദുളിനെ മര്‍ദിക്കുകയുമായിരുന്നു.

കൈകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമണം തടയാന്‍ അബ്ദുള്‍ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇദ്ദേഹത്തെ സംഘം ആക്രമിക്കുന്നത് തുടര്‍ന്നു. വടികള്‍ ഉപയോഗിച്ചാണ് സംഘം അബ്ദുളിനെ മര്‍ദിച്ചത്. ആക്രമണം നടന്നത് പൊതുസ്ഥലത്തായിട്ടും അബ്ദുളിനെ സഹായിക്കാന്‍ ആരും മുന്നോട്ടു വന്നില്ലെന്നതും സി സി ടിവി ദൃശ്യങ്ങളില്‍ വ്യക്തമാണ്.

അതുവഴി കടന്നു പോയവരും അബ്ദുളിനെ സഹായിക്കാന്‍ മുന്നോട്ടു വന്നില്ല. നാല്‍പ്പത് സെക്കന്‍ഡ് ദൈര്‍ഘ്യമാണ് വീഡിയോക്കുള്ളത്. അബ്ദുളിനെ ഗുരുതരമായി പരിക്കേല്‍പിച്ച ശേഷം അക്രമിസംഘം പോയി.

അബ്ദുളിനെ ആക്രമിച്ചവരിലെ പ്രധാനിയുടെ പേര് ജുനൈദ് എന്നാണ് പ്രാഥമികനിഗമനം. ഇയാളുടെ പേരില്‍ പത്തോളം ക്രിമിനല്‍കേസുകള്‍ ഉണ്ടെന്നാണ് സൂചന.

ബന്ധുക്കളുമായുള്ള സ്വത്ത് തര്‍ക്കമാകാം ആക്രമണത്തിനു കാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിനു ശേഷം അലഹാബാദ് പോലീസിന്റെ നിഗമനം. പത്തുപേര്‍ക്കെതിരെ എഫ് ഐ ആര്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആരെയും ഇതുവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല.

Video courtesy: www.ndtv.com

