ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യയിലെ വായു അങ്ങേയറ്റം മലിനമാണെന്ന ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ പരാമർശത്തിൽ പ്രതികരണവുമായി മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കപിൽ സിബൽ. ഇന്ത്യക്കെതിരെയുള്ള പരാമർശത്തെ ഹൗഡി മോദി പരിപാടിയുടെ ഫലം എന്ന് പറഞ്ഞാണ് കബിൽ സിബൽ വിമർശിക്കുന്നത്.

'ട്രംപ്: സൗഹൃദത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ 1) ഇന്ത്യയുടെ കോവിഡ് മരണനിരക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു. 2) ഇന്ത്യ അന്തരീക്ഷമലിനീകരണം നടത്തുന്നുവെന്നും ഇന്ത്യയിലെ വായു അങ്ങേയറ്റം മലിനമാണെന്നും പറയുന്നു.3) ഇന്ത്യയെ താരിഫ് രാജാവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഹൗഡി മോദിയുടെ ഫലം!' കപിൽ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

