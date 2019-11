ന്യൂഡല്‍ഹി: മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ രാഷ്ട്രീയ നാടകങ്ങള്‍ തുടരുന്നതിനിടെ എംഎല്‍എമാരെ റിസോര്‍ട്ടുകളിലേക്ക് മാറ്റാനൊരുങ്ങി കോണ്‍ഗ്രസും ശിവസേനയും. കുതിരക്കച്ചവടം തടയാന്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ 44 എംഎല്‍എമാരെ ഭോപ്പാലിലേക്കാണ് മാറ്റാനൊരുങ്ങുന്നത്. ശിവസേന തങ്ങളുടെ എംഎല്‍എമാരെ ജയ്പൂരിലേക്കും മാറ്റുമെന്ന് മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്തു.

കോണ്‍ഗ്രസ് എംഎല്‍എമാരെ വിമാനമാര്‍ഗം മധ്യപ്രദേശ് തലസ്ഥാനമായ ഭോപ്പാലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനാണ് നീക്കം. മുതിര്‍ന്ന നേതാവ് ദിഗ്‌വിജയ് സിങ്ങിനാവും കോണ്‍ഗ്രസ് എംഎല്‍എമാരെ ഒന്നിപ്പിച്ച് നിര്‍ത്തുന്നതിനുള്ള ചുമതല. വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പില്‍ ബിജെപിക്കെതിരായ നീക്കങ്ങള്‍ക്ക് കോണ്‍ഗ്രസിന് എംഎല്‍എമാരെ ഒരുമിച്ച് നിര്‍ത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.

നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പുറത്തുവന്ന ഒക്ടോബര്‍ 24 നുതന്നെ പാര്‍ട്ടി എംഎല്‍എമാരെ കോണ്‍ഗ്രസ് രാജസ്ഥാനിലെ ജയ്പൂരിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു. ഗാന്ധി കുടുംബത്തിന്റെ വിശ്വസ്തനായ അശോക് ഹെഗ്‌ലോത് ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനമെന്ന നിലയിലാണ് എംഎല്‍എമാരെ കോണ്‍ഗ്രസ് ആദ്യം രാജസ്ഥാനിലേക്ക് മാറ്റിയത്. ശിവസേനയും സ്വന്തം എംഎല്‍എമാരെ ആദ്യം മുംബൈയിലെ ഹോട്ടലില്‍ പാര്‍പ്പിച്ചിരുന്നു.

നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുശേഷം ബിജെപിക്കും ശിവസേനയ്ക്കും സര്‍ക്കാര്‍ രൂപവത്കരിക്കാന്‍ കഴിയാതെ വന്നതോടെയാണ് മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ രാഷ്ട്രീയ നാടകങ്ങള്‍ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത്. മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം പങ്കുവെക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച തര്‍ക്കത്തെ തുടര്‍ന്നാണ് ബിജെപി - ശിവസേന സഖ്യത്തിന് സര്‍ക്കാര്‍ രൂപവത്കരിക്കാന്‍ കഴിയാതെവന്നത്.

പിന്നീട് ശിവസേനയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ രൂപവത്കരണ നീക്കങ്ങള്‍ തുടങ്ങി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം സേനയും എന്‍സിപിയും കോണ്‍ഗ്രസും സര്‍ക്കാര്‍ രൂപവത്കരണം സംബന്ധിച്ച ധാരണയില്‍ എത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് നാടകീയമായി ബിജെപി നേതാവ് ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്‌നാവിസ് മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത്. എന്‍സിപി നേതാവ് ശരദ് പവാറിന്റെ അനന്തരവന്‍ അജിത് പവാര്‍ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു.

