ന്യൂഡൽഹി: മറ്റ് രോഗങ്ങളുള്ളവരെ ചികിത്സിക്കുന്ന ആശുപത്രികളില്‍ കോവിഡ് രോഗികള്‍ക്കായി കിടക്കകളൊരുക്കുന്നത് രോഗവ്യാപനത്തിന് ഇടയാക്കുമെന്ന് ഡല്‍ഹി സര്‍ക്കാരിന് സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളുടെയും ഡോക്ടര്‍മാരുടെയും മുന്നറിയിപ്പ്. സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനം പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നും അവര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

രോഗികളുടെ എണ്ണം വര്‍ധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ 50ഓ അതില്‍ കൂടുതലോ കിടക്കകളുള്ള ആശുപത്രികള്‍ കൊറോണ വൈറസ് രോഗികള്‍ക്ക് 20% സ്ഥലം നീക്കിവെക്കാന്‍ ഡല്‍ഹി സര്‍ക്കാര്‍ ഞായറാഴ്ച നിര്‍ദേശിച്ചിരുന്നു. കോവിഡ് രോഗികള്‍ക്കായുള്ള സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലെ കിടക്കകളുടെ എണ്ണം ഇതോടെ 677 ല്‍ നിന്ന് 2000 ആകുമെന്ന കണക്കുകൂട്ടലിലാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ഇത്തരമൊരു തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടത്.

"നിരവധി ബ്ലോക്കുകളുള്ള വലിയ ആശുപത്രികള്‍ക്ക് ഈ കിടക്കകള്‍ നീക്കിവെക്കാന്‍ ഒരു പക്ഷെ കഴിയും. പക്ഷെ ചെറുകിട ആശുപത്രികളെ സംബന്ധിച്ച് വെല്ലുവിളി ഏറെയാണ്. അവര്‍ക്ക് കോവിഡ് രോഗികളെ പ്രവേശിപ്പിക്കാനോ കിടത്താനോ പ്രത്യേക പ്രവേശന കവാടമോ കെട്ടിടമോ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല. ഇത് ആശുപത്രിക്കകത്തു തന്നെ രോഗവ്യാപനത്തിനിടയാക്കും", 'ഡല്‍ഹി മെഡിക്കല്‍ അസോസിയേഷന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡോ. ഗിരീഷ് ത്യാഗി പറഞ്ഞു.

മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങളില്‍ നിന്ന് നമ്മള്‍ പഠിക്കണം. ഇറ്റലി, സ്പെയിന്‍ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളില്‍ കോവിഡ് -19 രോഗികളെ കോവിഡ് ഇതര രോഗികള്‍ക്കൊപ്പം ഇടകലര്‍ത്തി ചികിത്സിച്ചത് അത്തരം ആശുപത്രികളെ രോഗവ്യാപന ഹോട്ടസ്‌പോട്ടുകളാക്കി മാറ്റിയിരുന്നുവെന്ന് വലിയ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളുടെ കൂട്ടായ്മയായ ദില്ലി വൊളണ്ടറി ഹോസ്പിറ്റല്‍സ് ഫോറം സെക്രട്ടറി ഡോ. പി കെ ഭരദ്വാജ് പറയുന്നു.

അമിതഭാരം പേറിയ ആശുപത്രികള്‍ പകര്‍ച്ചവ്യാധിയുടെ ഉറവിടങ്ങളായി മാറിയെന്ന് ഇറ്റലിയില്‍ നിന്നുള്ള ഡോക്ടര്‍മാര്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇംഗ്ലണ്ടില്‍, കോവിഡ് -19 ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ച 20% രോഗികളും മറ്റ് രോഗങ്ങള്‍ക്ക് ചികിത്സയിലായിരിക്കുമ്പോള്‍ രോഗം പിടിപെട്ടവരായിരുന്നുവെന്ന് ഗാര്‍ഡിയന്‍ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരുന്നു.

ഡല്‍ഹിയില്‍ തിങ്കളാഴ്ച 635 കേസുകള്‍ കൂടി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. ഇതോടെ ആകെ കേസുകളുടെ എണ്ണം 14,053 ആയി. ആകെ മരണ സംഖ്യ 276 ആയി.

