ന്യൂഡല്‍ഹി: മുന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളിലെ പിന്നോക്കക്കാര്‍ക്ക് 10 ശതമാനം സംവരണം നല്‍കുന്ന ബില്ലില്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിലപാട് തള്ളി സിപിഎം കേന്ദ്ര നേതൃത്വം. ബില്‍ പാവപ്പെട്ടവര്‍ക്ക് ഗുണകരമല്ലെന്ന് സിപിഎം ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

ആത്മാര്‍ഥതയില്ലാത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്ത്രമാണെന്നും പാര്‍ലമെന്റ് നടപടിക്രമങ്ങള്‍ പാലിക്കാതെയാണ് ബില്‍ കൊണ്ടുവന്നതെന്നും യെച്ചൂരി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ബില്‍ പാവങ്ങള്‍ക്ക് ഗുണകരമാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

എട്ടു ലക്ഷം രൂപ വരുമാന പരിധി വച്ചത് തീരുമാനത്തിന്റെ അന്തസത്ത അട്ടിമറിക്കുമെന്നും പിബി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. വൈരുധ്യങ്ങള്‍ നിറഞ്ഞതാണെന്നും ബില്‍ പാര്‍ലമെന്റില്‍ പാസാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വിശദമായ ചര്‍ച്ച വേണമെന്നും അതുവരെ ബില്‍ പാസാക്കരുതെന്നും യെച്ചൂരി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

സംവരണം ഏര്‍പ്പെടുത്താനുള്ള കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ നീക്കത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതായാണ് സിപിഎം സംസ്ഥാന നേതൃത്വം കഴിഞ്ഞ ദിവസം അറിയിച്ചിരുന്നത്. ഇക്കാര്യം തങ്ങള്‍ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നതാണെന്നും നിലവിലുള്ള സംവരണം തകര്‍ക്കാതെ വേണം മുന്നോക്ക സംവരണം കൊണ്ടുവരേണ്ടതെന്നും കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും പറഞ്ഞിരുന്നു.

Content Highlights: Reservation for upper cast backward community bill CPIM Politburo take against Stand