മുംബൈ: റിപ്ലബ്ലിക്ക് ടിവി എഡിറ്റര്‍ അര്‍ണബ് ഗോസ്വാമിക്കും ഭാര്യക്കും നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായതായി പരാതി. വ്യാഴാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെയോടെ മുംബൈയില്‍ വെച്ചായിരുന്നു സംഭവം.

ചാനല്‍ സ്റ്റുഡിയോയില്‍ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങവെ അജ്ഞാതരായ രണ്ടുപേര്‍ തന്നേയും ഭാര്യ സാമിയ ഗോസ്വാമിയേയും അക്രമിക്കുകയായിരുന്നുന്നുവെന്ന് അര്‍ണബ് പറഞ്ഞു. ഇവര്‍ എന്‍.എം.ജോഷി പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനില്‍ പരാതി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. അന്വേഷണം നടന്നുവരികയാണ്.

കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകരാണ് ആക്രമണത്തിന് പിന്നിലെന്ന് അര്‍ണബ് ഗോസ്വാമി ആരോപിച്ചു. സംഭവത്തില്‍ രണ്ടുപേര്‍ അറസ്റ്റിലായാതായാണ് സൂചന. കഴിഞ്ഞ ദിവസം അര്‍ണബ് ഗോസ്വാമി കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയാ ഗാന്ധിക്കെതിരെ മോശം പരാമര്‍ശം നടത്തിയത് വിവാദമായിരുന്നു.

Content Highlights: Republic TV editor in chief Arnab Goswami and wife were attacked