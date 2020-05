ന്യൂഡല്‍ഹി: ലഡാക്കില്‍ ഇന്ത്യാ- ചൈന നിയന്ത്രണ രേഖയ്ക്ക് സമീപം പട്രോളിങ് നടത്തിയിരുന്ന ഇന്ത്യന്‍ സൈനികരെ ചൈനീസ് സൈനികര്‍ തടഞ്ഞുവെച്ചതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. അതേസമയം ഈ വാര്‍ത്തകള്‍ സൈന്യം നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ലഡാക്കില്‍ രാജ്യങ്ങളിലെയും സൈനികര്‍ തമ്മില്‍ പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇന്ത്യന്‍ സൈനികരെ ചൈനീസ് സംഘം തടഞ്ഞുവെച്ചതെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. കരസേന, ഇന്തോ-ടിബറ്റന്‍ ബോര്‍ഡര്‍ പോലീസ് എന്നിവരുടെ സംയുക്ത സംഘമാണ് പട്രോളിങ് നടത്തിയത്. ഇവരുടെ ആയുധമടക്കം ചൈനീസ് സൈന്യം കൈവശപ്പെടുത്തിയെന്നും എന്നാല്‍ കുറച്ചുനേരത്തിന് ശേഷം എല്ലാവരെയും ആയുധമടക്കം വിട്ടയച്ചുവെന്നുമാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.

എന്നാല്‍ ഈ വിവരങ്ങള്‍ തെറ്റാണെന്നാണ് സൈനിക വൃത്തങ്ങള്‍ പറയുന്നത്. അതേസമയം ഇതേപ്പറ്റി സൈനിക നേതൃത്വം ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ലെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.

നിയന്ത്രണ രേഖയ്ക്ക് സമീപം ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്ത് പട്രോളിങ് സൗകര്യങ്ങള്‍ക്കായി റോഡ് നിര്‍മിക്കാന്‍ ഇന്ത്യ ശ്രമിച്ചത് ചൈനയെ പ്രകോപിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇന്ത്യ റോഡ് വെട്ടുന്നത് തങ്ങളുടെ സ്ഥലത്താണെന്നാണ് ചൈനയുടെ വാദം. ഇതേതുടര്‍ന്നാണ് സംഘര്‍ഷം ഉടലെടുക്കുകയും അത് പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടുന്നതിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്തത്.

പാങ്ങോങ് സൊ തടാകത്തിന് സമീപമാണ് ഇന്ത്യ റോഡ് നിര്‍മിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നത്. അതേസമയം ചൈന പ്രദേശത്ത് ബങ്കറുകള്‍ നിര്‍മിക്കാനുള്ള ശ്രമം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇക്കാര്യത്തില്‍ ഇന്ത്യയ്ക്കും ആശങ്കയുണ്ട്. അതേസമയം ചൈനയുമായി അതിര്‍ത്തി തര്‍ക്കം വര്‍ധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ കരസേനാ മേധാവി ലേയിലെ സൈനിക കേന്ദ്രത്തില്‍ സന്ദര്‍ശനം നടത്തി സ്ഥിതിഗതികള്‍ അവലോകനം ചെയ്തിരുന്നു.

