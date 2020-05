ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യതലസ്ഥാനത്തെ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകള്‍ ഒഴികെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളില്‍ സാമ്പത്തിക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ അനുവദിക്കണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഡല്‍ഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാള്‍. വിവിധ സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നടത്തിയ വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സിനിടെയാണ് കെജ്‌രിവാള്‍ ഈ ആവശ്യമുന്നയിച്ചത്.

ഡല്‍ഹി വീണ്ടും തുറക്കാന്‍ സമയമായെന്നും കൊറോണ വൈറസിനൊപ്പം ജീവിക്കാന്‍ നാം തയ്യാറെടുക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞയാഴ്ച നടത്തിയ വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു. കൊറോണ വൈറസ് ബാധ നേരിടാന്‍ ഡല്‍ഹി പ്രാപ്തമായിക്കഴിഞ്ഞുവെന്നും ലോക്ക് ഡൗണ്‍ പിന്‍വലിക്കാന്‍ സമയമായെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. പിന്നാലെയാണ് സമാനമായ ആവശ്യം അദ്ദേഹം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് മുന്നിലും ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ളത്.

എന്നാല്‍, ഡല്‍ഹിക്ക് വളരെ പരിമിതമായ ഇളവുകള്‍ മാത്രമെ നല്‍കാന്‍ കഴിയൂവെന്നും കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനം നേിടാന്‍ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ആവശ്യമാണെന്നും കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി ഹര്‍ഷവര്‍ധന്‍ നേരത്തെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനം നേരിടാന്‍ നടത്തിയ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ പേരില്‍ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളെയും പ്രധാനമന്ത്രി വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സില്‍ അഭിനന്ദിച്ചിരുന്നു. കൊറോണ വൈറസ് ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് പടരുന്നത് തടയുക എന്നതാണ് രാജ്യം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളിയെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു.

