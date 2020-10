ന്യൂഡല്‍ഹി: ഡല്‍ഹി കലാപക്കേസിലെ അനുബന്ധ കുറ്റപത്രത്തില്‍ ആര്‍.എസ്.എസിനെതിരെയും പരാമര്‍ശം. ആര്‍.എസ്.എസ്. പ്രവര്‍ത്തകര്‍ സഹായത്തിന് എത്തിയെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് നല്‍കിയ പ്രതിയുടെ മൊഴിയാണ് ഡല്‍ഹി പോലീസ് കുറ്റപത്രത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ചീഫ് മെട്രോപോളിറ്റന്‍ മജിസ്‌ട്രേട്ട് കോടതിയില്‍ സമര്‍പ്പിച്ച കുറ്റപത്രത്തിലാണ് ആര്‍.എസ്.എസിനെതിരായ പരാമര്‍ശമുള്ളത്.

വടക്കു കിഴക്കന്‍ ഡല്‍ഹിയിലെ ഗോകുല്‍പുരിയില്‍ ഹാഷിം അലി എന്ന വ്യക്തി കൊല്ലപ്പെട്ട കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമര്‍പ്പിച്ച അനുബന്ധ കുറ്റപത്രത്തിലാണ് ആര്‍.എസ്.എസിന് എതിരെയും ബി.ജെ.പി. നേതാവ് കപില്‍ മിശ്രയ്‌ക്കെതിരെയും പരാമര്‍ശങ്ങളുള്ളത്. ചീഫ് മെട്രോപോളിറ്റന്‍ മജിസ്‌ട്രേട്ട് മുന്‍പാകെ സെപ്റ്റംബര്‍ 26നാണ് അനുബന്ധ കുറ്റപത്രം സമര്‍പ്പിച്ചത്.

കുറ്റപത്രത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത്, ഫെബ്രുവരി 25ന് മുസ്‌ലിം സമുദായാംഗങ്ങള്‍ക്കെതിരെ പ്രതികാരം ചെയ്യുന്നതിനായി കട്ടര്‍ ഹിന്ദു ഏകത എന്ന പേരില്‍ ഒരു വാട്ട്‌സ് ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് രൂപവത്കരിച്ചിരുന്നു. ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ ചില സന്ദേശങ്ങളാണ് പരാമര്‍ശമായി പോലീസ് കോടതിയില്‍ നല്‍കിയിരിക്കുന്ന അനുബന്ധ കുറ്റപത്രത്തില്‍ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

മത സൗഹാര്‍ദം തകര്‍ക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഈ വാട്ട്‌സ് ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഭാഗമായി നടന്നിരുന്നുവെന്നാണ് ഡല്‍ഹി പോലീസ് ആരോപിക്കുന്നത്. വാട്ട്‌സ് ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലെ ഒരു അംഗം, സഹായത്തിനായി ആര്‍.എസ്.എസ്. പ്രവര്‍ത്തകര്‍ എത്തുമെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് നല്‍കിയ പരാമര്‍ശമാണ് അനുബന്ധ കുറ്റപത്രത്തില്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഇതിനു പുറമേ ബി.ജെ.പി. നേതാവ് കപില്‍ മിശ്രയ്‌ക്കെതിരെയും അനുബന്ധ കുറ്റപത്രത്തില്‍ പരാമര്‍ശമുണ്ട്. അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിന്റെ ഇന്ത്യ സന്ദര്‍ശനം കഴിയുന്നതു വരെ തങ്ങള്‍ കാത്തിരിക്കും. അതിനു മുന്‍പ് പോലീസ് പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ വഴി തടയുന്നതും മറ്റുമായ പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ നീക്കണം. ട്രംപിന്റെ സന്ദര്‍ശനത്തിനു ശേഷം തങ്ങള്‍ കടുത്ത നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുമെന്ന് കപില്‍ മിശ്ര സൂചിപ്പിച്ചതായാണ്‌ ഈ വാട്ട്‌സ് ആപ്പ് സന്ദേശങ്ങളില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഇത്തരം സന്ദേശങ്ങള്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന അനുബന്ധ കുറ്റപത്രമാണ് സമര്‍പ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

