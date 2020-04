ന്യൂഡല്‍ഹി: ലോക്ക്ഡൗണിന്റെ ശേഷിക്കുന്ന കാലയളവില്‍ കോവിഡ് പ്രതിരോധ തന്ത്രം ആവിഷ്‌കരിക്കണമെന്നും ഭാവിയ്ക്കു വേണ്ടിയുള്ള സമഗ്ര പദ്ധതികള്‍ ആസൂത്രണം ചെയ്യണമെന്നും കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തക സമിതി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഓണ്‍ലൈന്‍ വഴി നടത്തിയ പ്രവര്‍ത്തക സമിതി യോഗത്തിലാണ് ഇതു സംബന്ധിച്ച് പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചത്.

കോവിഡ് 19 ഉയര്‍ത്തുന്ന വെല്ലുവിളികളെ നേരിടുന്നതിനുള്ള മാര്‍ഗങ്ങള്‍ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിന് സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് അധികാരം നല്‍കണം. കാര്‍ഷിക, കാര്‍ഷികേതര വായ്പകള്‍ക്ക് ഒരു വര്‍ഷത്തെ മൊറട്ടോറിയം അനുവദിക്കണമെന്നും പലിശ ഇളവ് നല്‍കണമെന്നും പ്രമേയത്തില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ജാതി, മതം, ലിംഗം തുടങ്ങിയ വിവേചനങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെയാണ് മനുഷ്യരെ വൈറസ് ബാധിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍, രാജ്യം ഇത്രയും ഗുരുതരമായ പ്രശ്‌നം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലും വര്‍ഗീയ ധ്രുവീകരണത്തിന് ശ്രമിക്കുന്ന ശക്തികളെക്കുറിച്ച് നാം ആശങ്കപ്പെട്ടേ മതിയാവൂ. എല്ലാ വിഭാഗീയതകള്‍ക്കും മുന്നില്‍ ഒരു രാജ്യമെന്നനിലയില്‍ ഒരുമിച്ചുനില്‍ക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കുണ്ടെന്നും പ്രമേയം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

രാജ്യം മുഴുവന്‍ കോവിഡ് 19ന് എതിരെ പോരാടുമ്പോഴും വര്‍ഗീയമായ ചേരിതിരിവ് സൃഷ്ടിക്കാനാണ് ബിജെപി ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് പ്രവര്‍ത്തക സമിതി യോഗത്തിന് ശേഷം എഐസിസി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി കെ. സി. വേണുഗോപാല്‍ പറഞ്ഞു. വൈറസ് വ്യാപനത്തെ തടയുന്നതിന് വ്യാപകവും കാര്യക്ഷമവുമായ പരിശോധനകള്‍ നടപ്പാക്കുന്നതില്‍ നാം വളരെ പിന്നിലാണെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് വക്താവ് രണ്‍ദീപ് സുര്‍ജേവാല ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

