ന്യൂഡല്‍ഹി: രണ്ടുമണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ കൃത്യമായ കോവിഡ് പരിശോധനാഫലം ഉറപ്പാക്കുന്ന ആര്‍ടി- പിസിആര്‍ കിറ്റ് വികസിപ്പിച്ച് റിലയന്‍സ് ലൈഫ് സയന്‍സ്. നിലവില്‍ 24 മണിക്കൂര്‍ വേണ്ടിവരുന്ന സ്ഥാനത്താണ് കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളില്‍ പരിശോധന സാധ്യമാകുന്ന പരിശോധനാ കിറ്റ് ഗവേഷകര്‍ വികസിപ്പിച്ചത്.

റിവേഴ്‌സ് ട്രാന്‍സ്‌ക്രിപ്ഷന്‍- പോളിമറേസ് ചെയ്ന്‍ റിയാക്ഷന്‍ എന്നതാണ് ആര്‍ടി-പിസിആര്‍ എന്ന ടെസ്റ്റിന്റെ പൂര്‍ണ രൂപം. കോവിഡിന് കാരണമാകുന്ന കൊറോണ വൈറസിന്റെ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് തിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള പരിശോധനയാണ് ഇതിലൂടെ നടത്തുന്നത്. നിലവില്‍ ലഭ്യമായ ആര്‍ടി-പിസിആര്‍ കിറ്റുകള്‍ വഴി വൈറസ് സാന്നിധ്യം സ്ഥിരീകരിക്കാന്‍ 24 മണിക്കൂറാണ് വേണ്ടി വരുന്നത്. എന്നാല്‍ റിലയന്‍സ് ഇന്‍ഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡിന്റെ കീഴിലുള്ള റിലയന്‍സ് ലൈഫ് സയന്‍സ് വികസിപ്പിച്ചത് വളരെ വ്യത്യസ്തമാര്‍ന്നതും കൃത്യത കൂടിയതുമായ ടെസ്റ്റിങ് കിറ്റാണെന്നാണ് അവകാശ വാദം.

ആര്‍- ഗ്രീന്‍ കിറ്റ് എന്നാണ് റിലയന്‍സ് കിറ്റിന്റെ പേര്. കിറ്റ് ഐസിഎംആര്‍ അംഗീകാരത്തിനായി സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഐസിഎംആറിന്റെ പരിശോധനയില്‍ തൃപ്തികരമായ പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചുവെന്നാണ് വിവരങ്ങള്‍. കൊറോണ വൈറസിന്റെ ഇ, ആര്‍, ആര്‍ഡിആര്‍പി എന്നീ ജീനുകളെ തിരിച്ചറിയുന്ന കിറ്റാണ് ഇത്. പൂര്‍ണമായും ഇന്ത്യയില്‍ തന്നെ വികസിപ്പിച്ചതാണ് ഇതിലെ ഭാഗങ്ങള്‍.

ഐസിഎംആര്‍ പരിശോധനയില്‍ ഈ കിറ്റ് 98.7 ശതമാനം സംവേദനക്ഷമതയും 98.8 ശതമാനം കൃത്യതയും പ്രകടിപ്പിച്ചുവെന്നാണ് വിവരങ്ങള്‍. ഉപയോഗിക്കാന്‍ എളുപ്പമാണെന്നും പരിശോധന ഫലം രണ്ടുമണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ അറിയാന്‍ സാധിക്കുമെന്നും ഗവേഷകര്‍ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

Content Highlights: Reliance Life Sciences Develops RT-PCR Kit that Promises Diagnosis of Covid-19 in 2 Hours