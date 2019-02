ലഖ്‌നൗ: പുല്‍വാമയില്‍ വീരമൃത്യു വരിച്ച സി ആര്‍ പി എഫ് ജവാന്റെ സംസ്‌കാരച്ചടങ്ങില്‍ ഷൂ ധരിച്ചിരുന്നതിന് ബി ജെ പി നേതാക്കള്‍ക്കെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി ബന്ധുക്കള്‍.

ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ മീററ്റ് സ്വദേശിയായ ജവാന്‍ അജയ് കുമാറിന്റെ ബന്ധുക്കളാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രി സത്യപാല്‍ സിങ്, യു പി മന്ത്രി സിദ്ധാര്‍ഥ് നാഥ് സിങ്, മീററ്റ് എം പി രാജേന്ദ്ര അഗര്‍വാള്‍ എന്നിവര്‍ക്കെതിരെ രംഗത്തെത്തിയതെന്ന് എന്‍ ഡി ടിവി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

നേതാക്കളോട് ഷൂ ഒഴിവാക്കാന്‍ അജയകുമാറിന്റെ ബന്ധുക്കളിലൊരാള്‍ കടുത്തഭാഷയില്‍ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഇതിന്റെ വീഡിയോ സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളില്‍ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. തുടര്‍ന്ന് ബന്ധുവിന്റെ ആവശ്യം പരിഗണിച്ച നേതാക്കള്‍, മാപ്പു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഷൂ അഴിച്ചുമാറ്റുന്നതും വീഡിയോയില്‍ കാണാം.

ഫെബ്രുവരി പതിന്നാലിന് പുല്‍വാമയില്‍ സി ആര്‍ പി എഫ് വാഹനവ്യൂഹത്തിനു നേരെയുണ്ടായ ചാവേറാക്രമണത്തില്‍ നാല്‍പ്പത് ജവാന്മാരാണ് വീരമൃത്യു വരിച്ചത്.

