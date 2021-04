മുംബൈ: കോവിഡ്-19 ബാധിച്ച് ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലായിരുന്ന ഇരുപത്തൊമ്പതുകാരി മരിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് ബന്ധുക്കള്‍ ആശുപത്രി തകര്‍ത്തു. നാഗ്പുരില്‍ ഞായറാഴ്ചയാണ് സംഭവം.

യുവതിയുടെ മരണത്തെ തുടര്‍ന്ന് ഡോക്ടറുമായി കലഹിച്ച യുവതിയുടെ ഭര്‍ത്താവ് പിന്നീട് ബന്ധുക്കളുമായി എത്തി ആശുപത്രി റിസപ്ഷന്‍ തകര്‍ക്കുകയും തീയിടുകയും ചെയ്തതായി നാഗ്പുര്‍ ഡെപ്യൂട്ടി പോലീസ് കമ്മിഷണര്‍ ലോഹിത് മതാനി പറഞ്ഞു.

ആശുപത്രിയിലെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ സംഭവത്തില്‍ പത്ത് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. എഎന്‍ഐ പുറത്തു വിട്ട വീഡിയോയില്‍ റിസപ്ഷന്‍ ടേബിളിലെ കമ്പ്യൂട്ടറുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള സാധനങ്ങള്‍ അക്രമികള്‍ വലിച്ചെറിയുന്നത് കാണാം. ശേഷം ഒരാള്‍ പെട്രോള്‍ ഒഴിച്ച് തീ കൊളുത്തുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളിലുണ്ട്.

#WATCH | Relatives of a woman, who died due to COVID19 at a hospital in Maharashtra's Nagpur, vandalised the reception area and tried to set it on fire, yesterday.



(Visuals from the CCTV footage at the hospital) pic.twitter.com/9WUyAM4EOC