മുംബൈ: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ്‌ താക്കറെയും സഹോദരങ്ങളെന്ന് ശിവസേന മുഖപത്രം.

മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രിയായി ഉദ്ധവ്‌ താക്കറെ ചുമതലയേറ്റ സാഹചര്യത്തിലാണ് ശിവസേന മുഖപത്രമായ സാമ്‌നയുടെ പരാമര്‍ശം. പ്രധാനമന്ത്രി ഏതെങ്കിലും ഒരു പാര്‍ട്ടിയുടേതല്ലെന്നും രാജ്യത്തിന് മുഴുവന്‍ അവകാശപ്പെട്ടതാണെന്നും മുഖപ്രസംഗത്തില്‍ പറയുന്നു.

ഇക്കാര്യം അംഗീകരിക്കുകയാണെങ്കില്‍ തങ്ങളുടെ ചിന്താഗതിയുമായി ഒത്തുപോകാത്തവരുമായി എന്തിന് മനസില്‍ ദേഷ്യം വെച്ചുപുലര്‍ത്തണമെന്നും സാമ്‌ന ചോദിക്കുന്നു. ഡല്‍ഹി രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായിരിക്കാം. എന്നാല്‍ മഹാരാഷ്ട്രയും ബാലാസാഹേബിന്റെ മകനും ഡല്‍ഹിയിലെ ദൈവങ്ങളുടെ അടിമ അയിരിക്കില്ലെന്നും സാമ്‌ന പറയുന്നു.

വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും മഹാരാഷ്ട്രയിലെ സര്‍ക്കാര്‍ ശക്തമായിരിക്കുമെന്നും മുഖപ്രസംഗം അവകാശപ്പെടുന്നു. ഛത്രപതി ശിവജി മഹാരാജ് മഹാരാഷ്ട്രയ്ക്ക് പകര്‍ന്നു നല്‍കിയ ആത്മാഭിമാനമാണ് പ്രധാനമെന്നും സാമ്‌ന പറയുന്നു.

മഹാരാഷ്ട്ര വ്യവസായത്തിലൂടെയും നികുതിയിലൂടെയും സൃഷ്ടിക്കുന്ന സമ്പത്തിലാണ് കേന്ദ്രം പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതെന്നും മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ നിന്നുള്ള ജവാന്മാര്‍ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി അതിര്‍ത്തിയില്‍ ജീവന്‍ ബലികഴിക്കുന്നുവെന്നും സാമ്‌ന പറയുന്നു.

മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം പങ്കിടുന്നതിനെ ചൊല്ലി ബിജെപിയുമായുള്ള സഖ്യം അവസാനിപ്പിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ്, എന്‍സിപി പാര്‍ട്ടികളുമായി ചേര്‍ന്ന് ശിവസേന സര്‍ക്കാര്‍ രൂപികരിക്കുകയായിരുന്നു. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വന്നതിന് ശേഷം ബിജെപിയും സേനയും തമ്മിലുള്ള തര്‍ക്കം സംസ്ഥാനത്തെ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടിരുന്നു.

Content Highlights: relationship between PM Modi and Uddhav is that of brothers Says Sena mouth piece Samna