ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്ത് സാധാരണ തീവണ്ടി സര്‍വീസുകള്‍ ഓഗസ്റ്റ് 12 വരെ ഉണ്ടാകില്ല. മെയില്‍, എക്‌സ്പ്രസ്, പാസഞ്ചര്‍, സബര്‍ബന്‍ തീവണ്ടികള്‍ ഈ കാലയളവില്‍ ഉണ്ടാകില്ലെന്നാണ് റെയില്‍വെ ബോര്‍ഡ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

ജൂണ്‍ 30 വരെ വരെ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനായി സാധാരണ ടൈംടേബിള്‍ പ്രകാരമുള്ള ട്രെയിനുകളില്‍ ബുക്കുചെയ്ത ടിക്കറ്റുകള്‍ റദ്ദാക്കുമെന്നും റെയില്‍വെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഇതിന് പുറമെ ജൂലൈ ഒന്നുമുതല്‍ ഓഗസ്റ്റ് 12 വരെ സാധാരണ ടൈംടേബിള്‍ പ്രകാരമുള്ള ട്രെയിനുകളില്‍ ബുക്ക് ചെയ്ത ടിക്കറ്റുകളും റദ്ദാക്കാന്‍ റെയില്‍വേ ബോര്‍ഡ് നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ടിക്കറ്റ് ബുക്കുചെയ്തവര്‍ക്ക് മുഴുവന്‍ തുകയും തിരിച്ചു നല്‍കും.

അതേസമയം പ്രത്യേക രാജധാനി, മെയില്‍, എക്‌സ്പ്രസ് തീവണ്ടികളുടെ നിലവിലുള്ള സര്‍വീസുകള്‍ തുടരും.

It has been decided that regular time-tabled passenger services including Mail/Express, passenger and suburban services stand cancelled up to 12.08.2020: Railway Board pic.twitter.com/Pt1EIreC5y