ഡല്‍ഹി: ഗുരുഗ്രാമിലേക്ക് പോകാന്‍ അനുവദിക്കാതിരുന്നതിനെ തുടര്‍ന്ന് പോലീസും തൊഴിലാളികളും തമ്മില്‍ ഏറ്റുമുട്ടി. ഡല്‍ഹിയിലെ പാലം വിഹാറിലാണ് സംഭവം. ലോക്ക് ഡൗണ്‍ നിയന്ത്രണങ്ങളില്‍ ഇളവനുവദിച്ച് ഹരിയാന വ്യവസായ ശാലകള്‍ തുറക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ തുറക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് സംഭവം. ഇന്ന് രാവിലെ ഒമ്പത് മണിയോടെ നുറുകണക്കിന് വരുന്ന തൊഴിലാളികള്‍ അടങ്ങുന്ന സംഘം ഗുരുഗ്രാമിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു. ഇവരെ അതിര്‍ത്തിയില്‍ വെച്ച് ഗുരുഗ്രാം പോലീസ് തടയുകയായിരുന്നു.

ഇതേതുടര്‍ന്നുണ്ടായ സംഘര്‍ഷത്തില്‍ തൊഴിലാളികള്‍ പോലീസിനെതിരെ കല്ലെറിഞ്ഞു. കല്ലേറില്‍ പേലീസുകാരില്‍ ചിര്‍ക്ക് സാരമായി പരിക്കേറ്റുവെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.സംഭവത്തെ തുടര്‍ന്ന് കൂടുതല്‍ പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി സ്ഥിതിഗതികള്‍ നിയന്ത്രണ വിധേമാക്കി.

രോഗവ്യാപനം രൂക്ഷമായതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഡല്‍ഹി അതിര്‍ത്തി ഹരിയാന അധികൃതര്‍ സീല്‍ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഗുരുഗ്രാമില്‍ 220 പേരിലാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇവരില്‍ അധികവും ഡല്‍ഹിയില്‍ നിന്ന്‌ എത്തിയവരാണ്. ഇതേതുടര്‍ന്നാണ് അതിര്‍ത്തി അടയ്ക്കാന്‍ തീരുമാനമെടുത്തത്.

