ഹൈദരാബാദ്: അനുദിനം ക്രൂരബലാത്സംഗ വാര്‍ത്തകള്‍ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോള്‍ ജനവികാരം കണക്കിലെടുത്ത് പോലീസ് ഒരുക്കിയ തിരക്കഥയായിരുന്നു ഹൈദരാബാദിലെ ഏറ്റുമുട്ടലെന്ന സംശയം ഉയരുന്നു. തെളിവെടുപ്പിന്റെ ഭാഗമായി കുറ്റകൃത്യം പുനരാവിഷ്‌കരിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ് പോലീസിന്റെ ഭാഷ്യം. എന്നാല്‍ പ്രതികള്‍ക്ക് ആയുധങ്ങള്‍ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി എന്നതടക്കം നിരവധി ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഉത്തരം നല്‍കാന്‍ പോലീസിന്റെ വിശദീകരണത്തിന് കഴിയുന്നുമില്ല. ഇതാണ് വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ടല്‍ എന്ന സംശയത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്.

ഹൈദരാബാദിന് 50 കിലോമീറ്റര്‍ അകലെ സൈബരാബാദിന് സമീപം പുലര്‍ച്ചെ 3.30നാണ് ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ് സെബരാബാദ് പോലീസ് പറയുന്നത്. പോലീസുമായുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ നാല് പേരും കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നാണ് സൈബരാബാദ് പോലീസ് കമ്മീഷണര്‍ വി.സി സജ്ജന്‍കുമാര്‍ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്. അതില്‍ കൂടുതല്‍ വിശദീകരിക്കാന്‍ പോലീസ് സന്നദ്ധമായിട്ടുമില്ല.

ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ എതിരാളിയെ വെടിവെച്ചു കൊല്ലണമെങ്കില്‍ അവരുടെ കൈയില്‍ സമാനമായ ആയുധങ്ങളുണ്ടാവണമെന്നത് സാമാന്യ യുക്തിയാണ്. നാല് പ്രതികളുടെ കൈയില്‍ തോക്കോ മറ്റ് ആയുധങ്ങളോ ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്ന കാര്യത്തില്‍ പോലീസ് മൗനം പാലിക്കുകയാണ്. അവര്‍ ആയുധം കൊണ്ടാണ് പോലീസിനെ നേരിട്ടതെങ്കില്‍ കസ്റ്റഡിയിലുള്ള പ്രതികള്‍ക്ക് എങ്ങനെ ആയുധം കിട്ടി എന്നതിനും പോലീസിന് ഉത്തരം നല്‍കേണ്ടി വരും.

സംഭവസ്ഥലത്തു നിന്നും നാല് പേരുടേയും മൃതദേഹങ്ങള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഇവരുടെ ശരീരത്തില്‍ ഏത് തരം മുറിവുകളാണ് ഉണ്ടായത് എന്ന കാര്യത്തില്‍ വിവരങ്ങളൊന്നും പുറത്ത് വന്നിട്ടില്ല. ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ രണ്ട് പോലീസുകാര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റു എന്ന് അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

ഇരുപത്താറുകാരിയായ ഡോക്ടര്‍ സഞ്ചരിച്ച സ്‌കൂട്ടര്‍ മനപ്പൂര്‍വം പഞ്ചറാക്കിയാണ് പ്രതികള്‍ ക്രൂരത കാട്ടിയത്. കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിന് ശേഷം അതേ സ്‌കൂട്ടറില്‍ ചെന്നാണ് പ്രതികള്‍ അവരെ കത്തിക്കാനുള്ള പെട്രോള്‍ വാങ്ങിയത്. പിറ്റേ ദിവസം വീടുകളില്‍നിന്ന് പ്രതികളെ പിടികൂടി. സംഭവം പുറത്തറിഞ്ഞതോടെ വന്‍ പ്രതിഷേധമുയരുകയും പ്രതികളെ വിട്ടുകൊടുക്കാന്‍ ജനക്കൂട്ടം ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ചയാണ് കോടതി പ്രതികളെ 14 ദിവസത്തെ ജുഡീഷ്യല്‍ കസ്റ്റഡില്‍ വിട്ടത്.

ബുധനാഴ്ച കേസ് വേഗതയില്‍ വിചാരണ ചെയ്യാനായി അതിവേഗ കോടതി രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവ് വരികയും അന്നു തന്നെ ഇവരെ ഏഴു ദിവസത്തെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയില്‍ വിടുകയും ചെയ്തു. പ്രതികളെ കസ്റ്റഡിയില്‍ വാങ്ങി രണ്ടാം ദിവസമാണ് ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടാകുന്നത്.

