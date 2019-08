വാഷിങ്ടണ്‍: അഫ്ഗാന്‍ സമാധാന ശ്രമങ്ങള്‍ കശ്മീരിലെ നിലവിലെ സംഭവവികാസങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ച പാകിസ്താന് അഫ്ഗാനിസ്താന്റെ കനത്ത പ്രഹരം. പാകിസ്താന്‍ ഈ ശ്രമം വീണ്ടു വിചാരമില്ലാത്തതും അനാവശ്യവുമാണെന്ന് അമേരിക്കയിലെ അഫ്ഗാന്‍ സ്ഥാനപതി റോയ റഹ്മാനി പറഞ്ഞു.

അമേരിക്കയിലെ പാകിസ്താന്‍ സ്ഥാനപതി ആസാദ് മജീദ് ഖാന്റെ അത്തരം പ്രസ്താവനയെ അവര്‍ ചോദ്യം ചെയ്തു. കശ്മീരില്‍ നടക്കുന്ന സംഘര്‍ഷങ്ങള്‍ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ സമാധാന ശ്രമങ്ങളെ ബാധിക്കുമെന്നായിരുന്നു പാക് സ്ഥാനപതിയുടെ പ്രസ്താവന.

ഇന്ത്യയും പാകിസ്താനും തമ്മിലുള്ള ഉഭയക്ഷി പ്രശ്‌നം മാത്രമാണ് കശ്മീര്‍. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെ കശ്മീരുമായി മനപ്പൂര്‍വ്വം ബന്ധിപ്പിക്കാനുള്ള പാകിസ്താന്റെ ലക്ഷ്യവും നിര്‍ബന്ധവും അഫ്ഗാന്‍ മണ്ണില്‍ നടത്തുന്ന അക്രമങ്ങള്‍ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള കരുതിക്കൂട്ടിയുള്ള ശ്രമമായിട്ടാണ് തങ്ങള്‍ കരുതുന്നതെന്നും റോയ റഹ്മാനി പറഞ്ഞു. അത്തരം നിരുത്തരവാദപരമായ പ്രസ്താവനകള്‍ അതാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. താലിബാനെതിരായ നിഷ്‌ക്രിയത്വം ന്യായീകരിക്കാനും തീവ്രവാദ സംഘടനകള്‍ക്കെതിരെ ഉറച്ച തീരുമാനങ്ങള്‍ എടുക്കാതിരിക്കനും പാകിസ്താന്റെ ദുര്‍ബലമായ ന്യായീകരണമാണിത്.

അഫ്ഗാനിസ്ഥാനുമായുള്ള പടിഞ്ഞാറന്‍ അതിര്‍ത്തിയില്‍ നിന്ന് ഇന്ത്യയുമായുള്ള കിഴക്കന്‍ അതിര്‍ത്തിയിലേക്ക് സൈന്യത്തെ മാറ്റാന്‍ കശ്മീര്‍ പ്രശ്‌നം പാകിസ്താനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന പാക് സ്ഥാനപതിയുടെ പ്രസ്താവന തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതും തങ്ങള്‍ പാകിസ്താന് ഭീഷണിയാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനില്‍ നിന്ന് പാകിസ്താന് യാതൊരു ഭീഷണിയുമില്ല. പടിഞ്ഞാറന്‍ അതിര്‍ത്തിയില്‍ പാകിസ്താന്‍ പതിനായിരക്കണക്കിന് സൈനികരെ ഇതുവരെ വിന്യസിച്ചതിന് വിശ്വസനീയമായ ഒരു കാരണവും അഫ്ഗാന്‍ കാണുന്നില്ല.

അതേ സമയം പാകിസ്താന്‍ കേന്ദ്രീകരിച്ചും അവരുടെ പിന്തുണയോടെയും പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന തീവ്രവാദ സംഘടനകളില്‍ നിന്ന് അഫ്ഗാനിസ്ഥാന് നിരന്തരം ഭീഷണിയുണ്ടെന്നും റഹ്മാനി പറഞ്ഞു. പാക് അധികൃതര്‍ ഇത്തരം സംഘനടകള്‍ക്കെതിരെ ക്രിയമാത്മകമായ നടപടികളെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്നും അവര്‍ പ്രസ്താവനയിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി.

