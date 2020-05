ന്യൂഡല്‍ഹി: റിയല്‍ എസ്റ്റേറ്റ് റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റിയുടെ പരിധിയില്‍ വരുന്ന പദ്ധതികളുടെ രജിസ്‌ട്രേഷനും പദ്ധതി പൂര്‍ത്തിയാക്കേണ്ട കാലാവധിയും നീട്ടി നല്‍കുമെന്ന് ധനമന്ത്രി നിര്‍മല സീതാരാമന്‍. 2020 മാര്‍ച്ച് 25-നോ അതിനു ശേഷമോ കാലാവധി പൂര്‍ത്തിയാകുന്ന പദ്ധതികളുടെ രജിസ്‌ട്രേഷനും പദ്ധതി പൂര്‍ത്തിയാക്കാനുള്ള കാലാവധിയും ആറുമാസം സ്വമേധയാ നീട്ടി നല്‍കും.

റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റികള്‍ക്ക് ആവശ്യമെങ്കില്‍ സമയ പരിധി മൂന്ന് മാസത്തേക്കുകൂടി വീണ്ടും നീട്ടി നല്‍കാം. അതിനുശേഷം പുതിയ രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ നല്‍കണം. കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തെ അസാധാരണ സാഹചര്യമായി കണക്കാക്കിക്കൊണ്ട് ഇതുസംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് ഭവന നിര്‍മാണ - നഗര വികസന മന്ത്രാലയങ്ങള്‍ പുറത്തിറക്കും.

കെട്ടിട നിര്‍മാതാക്കള്‍ക്ക് മേലുള്ള സംഘര്‍ഷം ലഘൂകരിക്കാനും അവര്‍ക്ക് പദ്ധതികള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണിതെന്ന് രണ്ടാം സാമ്പത്തിക പാത്തേജിന്റെ വിശദാംശങ്ങള്‍ വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നടത്തിയ വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ ധനമന്ത്രി നിര്‍മല സീതാരാമന്‍ പറഞ്ഞു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രഖ്യാപിച്ച 20 ലക്ഷം കോടിയുടെ സാമ്പത്തിക ഉത്തജക പാക്കേജിന്റെ വിശദാംശങ്ങളാണ് ധനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

