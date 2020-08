ന്യൂഡല്‍ഹി: കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ ഇടക്കാല അധ്യക്ഷത പദവിയില്‍നിന്ന് ഒഴിയാന്‍ സോണിയ ഗാന്ധി സന്നദ്ധത അറിയിച്ചുവെന്ന് സൂചന. പാര്‍ട്ടിയില്‍ അടിമുടി മാറ്റം ആവശ്യപ്പെട്ട് മുതിര്‍ന്ന നേതാക്കള്‍ അയച്ച കത്തിന് നല്‍കിയ മറുപടിയിലാണ് സോണിയ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയതെന്ന് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്തു.

ഇടക്കാല അധ്യക്ഷ പദവിയില്‍ ഒരു വര്‍ഷം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ സാഹചര്യത്തില്‍ ഇനി സ്ഥാനം ഒഴിയുന്നതിനും പുതിയ മുഴുവന്‍ സമയ അധ്യക്ഷനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് അവസരം ഒരുക്കുന്നതിനും താന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് സോണിയ കത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന വിവരം. കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തക സമിതി യോഗം തിങ്കളാഴ്ച ചേരാനിരിക്കെയാണ് സോണിയ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. രാജ്യസഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഗുലാം നബി ആസാദുമായി സോണിയ ഇക്കാര്യം ചര്‍ച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞുവെന്നും വിവരങ്ങള്‍ പുറത്തുവരുന്നു.

പാര്‍ട്ടിയില്‍ അടിമുടി മാറ്റം ആവശ്യപ്പെട്ട് 20 മുതിര്‍ന്ന നേതാക്കളായ ഈമാസം ആദ്യം സോണിയയ്ക്ക് കത്തയച്ചത്. എന്നാല്‍ പാര്‍ട്ടിയില്‍ സമ്പൂര്‍ണ അഴിച്ചുപണി നടത്താനുള്ള സമയം ഇതല്ലെന്നും അത്തരം നീക്കങ്ങള്‍ ബിജെപിയെ കൂടുതല്‍ ശക്തിപ്പെടുത്താനെ ഇടയാക്കൂവെന്നും പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി അമരീന്ദര്‍ സിങ് അടക്കമുള്ള ചില നേതാക്കള്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു.

അതിനിടെ, സോണിയ ഇടക്കാല അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് രാജിവച്ചുവെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ ചില മാധ്യമങ്ങള്‍ പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍, അക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിക്കാന്‍ പാര്‍ട്ടി നേതൃത്വം ഇതുവരെ തയ്യാറായിട്ടില്ല.

Content Highlights: Ready to stepdown from Congress interim president post - Says Sonia