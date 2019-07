ബെംഗളൂരു: കര്‍'നാടകം' ക്ലൈമാക്‌സിലേക്ക്. സന്തോഷത്തോടെ സ്ഥാനമൊഴിയാന്‍ തയ്യാറാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി കുമാരസ്വാമി സഭയില്‍ പറഞ്ഞു. വിശ്വാസവോട്ടെടുപ്പ് വിഷയത്തില്‍ സഭയില്‍ നാലാംദിവസവും തുടരുന്ന ചര്‍ച്ചയ്ക്കിടെയാണ് കുമാരസ്വാമിയുടെ പ്രസ്താവന.

വിശ്വാസവോട്ടെടുപ്പ് വലിച്ചുനീട്ടാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സ്പീക്കറോടും സംസ്ഥാനത്തെ ജനങ്ങളോടും മാപ്പ് അപേക്ഷിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

പതിനാറ് കോണ്‍ഗ്രസ്- ജെ ഡി എസ് എം എല്‍ എമാരുടെ രാജിയെ തുടര്‍ന്നാണ് കുമാരസ്വാമി സര്‍ക്കാര്‍ ന്യൂനപക്ഷമായത്. സര്‍ക്കാര്‍ താഴെവീഴാതിരിക്കാന്‍ കോണ്‍ഗ്രസും ജെ ഡി എസും പഠിച്ച പണി പതിനെട്ടും നോക്കിയിട്ടും വിമത എം എല്‍ എമാര്‍ നിലപാടില്‍ ഉറച്ചുനില്‍ക്കുകയാണ്.

ബെംഗളൂരു നഗരത്തില്‍ ഇന്നും നാളെയും സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണര്‍ നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

