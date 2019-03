ന്യൂഡല്‍ഹി: പുല്‍വാമ ഭീകരാക്രമണത്തിന് മറുപടിയായി വ്യോമസേന നടത്തിയ പ്രത്യാക്രമണത്തില്‍ സര്‍ക്കാരിനെ വിശ്വസിക്കാന്‍ തയ്യാറെന്ന് മുതിര്‍ന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് പി. ചിദംബരം. എന്നാല്‍ സര്‍ക്കാര്‍ രേഖകളില്‍ ഇല്ലാത്ത, 300 മുതല്‍ 350 വരെ തീവ്രവാദികള്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടെന്ന കണക്ക് എവിടെനിന്ന് വന്നുവെന്ന് ചിദംബരം ചോദിച്ചു.

ആക്രമണത്തില്‍ ആള്‍നാശമുണ്ടായതായി വ്യോമസേന ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചിട്ടില്ല. വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിലും ആള്‍നാശത്തേക്കുറിച്ച് യാതൊരു സൂചനയുമില്ല. പിന്നെയാരാണ് 300-350 പേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട കണക്കുകളുണ്ടാക്കിയതെന്ന് വ്യക്തമാക്കണമെന്നും ചിദംബരം ട്വിറ്ററിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

IAF Vice Air Marshal declined to comment on casualties. MEA statement said there were no civilian or military casualties. So, who put out the number of casualties as 300-350? — P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) March 4, 2019

കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയാണ് ആക്രമണം നടത്തിയ വ്യോമസേനയെ ആദ്യം അഭിവാദ്യം ചെയ്തതെന്നും ചിദംബരം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മോദി എന്തുകൊണ്ട് സേനയെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യാന്‍ മറന്നുവെന്നും ചിദംബരം ചോദിക്കുന്നു.

