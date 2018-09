ന്യൂഡല്‍ഹി: തെലങ്കാനയില്‍ എത്രയും പെട്ടന്നുതന്നെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുമെന്ന് മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണര്‍ ഒ.പി റാവത്ത്. നിലവിലെ കാവല്‍ സര്‍ക്കാരിന് ആനുകൂല്യം ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതകള്‍ ഒഴിവാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

2002 ലെ സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവ് അനുസരിച്ച് നിയമസഭ പിരിച്ചുവിട്ടാല്‍ ആറുമാസത്തിനകം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. മധ്യപ്രദേശ്, രാജസ്ഥാന്‍, ഛത്തീസ്ഗഡ്, മിസോറാം സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനൊപ്പം തെലങ്കാന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനാണ് സാധ്യതയെന്നും വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ എ.എന്‍.ഐയ്ക്ക് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ പറഞ്ഞു.

#WATCH: Chief Election Commissioner OP Rawat says, "we'll assess if Telangana elections can be held with other 4 states. Any astrological predictions (over dates) made by anyone is notwithstanding" pic.twitter.com/f17R4nsvBF