ന്യൂഡല്‍ഹി: ഈ സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ ആര്‍.ബി.ഐ. ഇതുവരെ വിറ്റത് 1.15 ബില്യണ്‍ ഡോളറിന്റെ കരുതല്‍ സ്വര്‍ണം. 5.1 ബില്യണ്‍ ഡോളറിന്റെ സ്വര്‍ണം ഇക്കാലയളവില്‍ ആര്‍.ബി.ഐ വാങ്ങുകയും ചെയ്തു. വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ ഐ.എ.എന്‍.എസാണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

ജൂലൈ മുതല്‍ ജൂണ്‍ വരെയാണ് ആര്‍.ബി.ഐയുടെ സാമ്പത്തികവര്‍ഷം. ഈ വര്‍ഷം ജൂലൈ-ഒക്ടോബര്‍ കാലയളവില്‍ മാത്രമാണ് ഇത്രയും സ്വര്‍ണം വിറ്റത്‌. കഴിഞ്ഞതവണ ആകെ വിറ്റത് 2 ബില്യണ്‍ ഡോളറിന്റെ സ്വര്‍ണമായിരുന്നു.

ബിമല്‍ ജലാന്‍ കമ്മറ്റി ശുപാര്‍ശ പ്രകാരം 1.76 ലക്ഷം കോടി രൂപ സര്‍ക്കാരിന് കൈമാറാന്‍ തയ്യാറായതാണ് ഇത്തരത്തില്‍ സ്വര്‍ണം വില്‍ക്കാന്‍ ആര്‍.ബി.ഐ നിര്‍ബന്ധിതമാകാന്‍ കാരണമെന്ന് സാമ്പത്തികമേഖലയിലെ വിദഗ്ധര്‍ നിരീക്ഷിക്കുന്നു. വെള്ളിയാഴ്ച വരെയുള്ള കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം, രാജ്യത്തിന്റെ ഫോറെക്‌സ് റിസര്‍വിലുള്ളത് 26.8 ബില്യണ്‍ ഡോളറിന്റെ മൂല്യമുള്ള സ്വര്‍ണമാണ്.

അതേസമയം ആര്‍.ബി.ഐ. സ്വര്‍ണം വാങ്ങുന്നു അല്ലെങ്കില്‍ വിറ്റഴിക്കുന്നു എന്ന തരത്തില്‍ പുറത്തെത്തിയ വാര്‍ത്തകള്‍ ആര്‍.ബി.ഐ നിഷേധിച്ചു. സ്വര്‍ണം വാങ്ങുകയോ വില്‍ക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് ആര്‍.ബി.ഐ. ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

Reports have appeared in certain sections of media that RBI has been selling/ trading in gold of late. It is clarified that RBI has not sold any gold or trading in it. (1/1)