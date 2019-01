കൊല്‍ക്കത്ത: സാമ്പത്തിക വളര്‍ച്ച കൂടുന്നതിന് അനുസരിച്ച് രാജ്യത്ത് കൂടുതല്‍ കറന്‍സി നോട്ടുകള്‍ ആവശ്യമായി വരുമെന്ന് റിസര്‍വ് ബാങ്ക് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍. രാജ്യത്തെ മൊത്തം ആഭ്യന്തര ഉത്പാദന നിരക്ക് ഉയരുന്നതിനാല്‍ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയില്‍ കൂടുതല്‍ കറന്‍സികള്‍ ആവശ്യമുണ്ടെന്നും പേരുവെളിപ്പെടുത്താത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ പറഞ്ഞു.

2016-ലെ നോട്ട് നിരോധനത്തിനുശേഷം നോട്ടുകളുടെ വിനിമയം ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞിരുന്നു. നിലവില്‍ ജി.ഡി.പി. നിരക്ക് ഉയര്‍ന്നതോടെ കൂടുതല്‍ കറന്‍സികള്‍ ആവശ്യമായിവന്നിരിക്കുകയാണ്- അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

നോട്ട് നിരോധനത്തിന് ശേഷം കള്ളനോട്ടുകളുടെ പ്രചാരണം വന്‍തോതില്‍ കുറഞ്ഞിരുന്നു. നിലവില്‍ പ്രചരിക്കുന്ന കള്ളനോട്ടുകള്‍ മോശം നിലവാരത്തിലുള്ളവയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നിലവില്‍ കള്ളനോട്ടുകള്‍ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയിലുണ്ട്. അതിനാല്‍ കറന്‍സികളില്‍ കൂടുതല്‍ സുരക്ഷാം സംവിധാനങ്ങള്‍ സജ്ജീകരിക്കുമെന്നും ആര്‍.ബി.ഐ. ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ പറഞ്ഞു.

Content Highlights: rbi official says need more currency in system and counterfeiting is in high level