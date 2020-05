ന്യൂഡല്‍ഹി: കടമ നിറവഹിക്കാനും ഒപ്പം ധനപരമായ നടപടികള്‍ കൈക്കൊള്ളാനും കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനോട് വ്യക്തമായി റിസര്‍വ് ബാങ്ക് പറയണമെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവും മുന്‍ധനമന്ത്രിയുമായ പി.ചിദംബരം ആവശ്യപ്പെട്ടു. രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ പരിരക്ഷിക്കണമെന്നും ചിദംബരം പറഞ്ഞു.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയേയും ധനമന്ത്രി നിര്‍മല സീതാരാമനേയും അദ്ദേഹം വിമര്‍ശിച്ചു. 20 ലക്ഷം കോടിയുടെ സാമ്പത്തിക പാക്കേജില്‍ പുനര്‍വിചിന്തനം നടത്തണം. ജിഡിപിയുടെ 10 ശതമാനമെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ വിശേഷിപ്പിച്ച ഉത്തേജന പാക്കേജ് ഒരു ശതമാനത്തിലും താഴെയാണെന്നും ചിദംബരം പറഞ്ഞു.

' ഡിമാന്‍ഡ് തകര്‍ന്നുവെന്നും 2020-21 ലെ വളര്‍ച്ചാ നിരക്ക് നെഗറ്റീവിലേക്ക് നീങ്ങിയെന്നും ആര്‍ബിഐ ഗവര്‍ണര്‍ ശക്തികാന്ത ദാസ് പറയുന്നു. എന്തു കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം കൂടുതല്‍ പണലഭ്യത ആവശ്യപ്പെടുന്നത്‌? നിങ്ങളുടെ കടമ നിറവേറ്റണമെന്നും ധനപരമായ നടപടികള്‍ കൈക്കൊള്ളണമെന്നും അദ്ദേഹം സര്‍ക്കാരിനോട് വ്യക്തമായി പറയണം' ചിദംബരം വ്യക്തമാക്കി.

ആര്‍ബിഐ പ്രസ്താവനക്ക് ശേഷവും പ്രധാനമന്ത്രിയോ നിര്‍മല സീതാരാമനോ ജിഡിപിയുടെ ഒരു ശതാമനത്തിനും താഴെയുള്ള ഉത്തേജ പാക്കേജ് സംബന്ധിച്ച് സ്വയം പ്രശംസിക്കുമോയെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.

2020-21 വര്‍ഷത്തില്‍ രാജ്യത്തിന്റെ വളര്‍ച്ചാ നിരക്ക് നെഗറ്റീവായി തുടരുമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം റിസര്‍വ് ബാങ്ക് ഗവര്‍ണര്‍ ശക്തികാന്ത ദാസ് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ചിദംബരത്തിന്റെ പ്രതികരണം. കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച 20 ലക്ഷം കോടിയുടെ ഉത്തേജക പാക്കേജ് നടപ്പു സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ ജിഡിപിയില്‍ കാര്യമായ ചലനം സൃഷ്ടിക്കില്ലെന്നാണ് റിസര്‍വ് ബാങ്കിന്റെ അനുമാനത്തില്‍ നിന്നുതന്നെ വ്യക്തമാകുന്നത്. ചിദംബരം പറഞ്ഞു.

Content Highlights: RBI Must Bluntly Tell Government, Do Your Duty-Says P Chidambaram+