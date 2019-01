ന്യൂഡല്‍ഹി: കരുതല്‍ ധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരുമായി തര്‍ക്കം തുടരുന്നതിനിടെ കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷത്തെ ലാഭവിഹിതമായി 40,000 കോടിയോളം രൂപ റിസര്‍വ് ബാങ്ക് കേന്ദ്രത്തിന് നല്‍കിയേക്കും. ഈ വര്‍ഷം മാര്‍ച്ചിന് മുമ്പ് തുക കേന്ദ്ര ധനകാര്യ മന്ത്രാലത്തിന് ആര്‍ബിഐ കൈമാറുമെന്നാണ് വിവരം.

ഇത്രയധികം തുക ലഭിക്കുന്നത് ധനക്കമ്മി പ്രതിസന്ധിയില്‍ ഉഴലുന്ന കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന് ആശ്വാസമാകുമെന്നാണ് വിവരങ്ങള്‍. 30,000 മുതല്‍ 40,000 കോടി രൂപയോളമാണ് ആര്‍ബിഐ ലാഭവിഹിതമായി നല്‍കുകയെന്ന് ആര്‍ബിഐ വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ദരിച്ച് എന്‍ഡിടിവി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

ആര്‍ബിഐ ഗവര്‍ണര്‍ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് ഊര്‍ജിത് പട്ടേല്‍ രാജിവെച്ചതിന് ശേഷം പകരക്കാരനായെത്തിയ മുന്‍ ധനകാര്യ സെക്രട്ടറി ശക്തികാന്ത് ദാസ് എടുത്ത ആദ്യ സുപ്രധാന തീരുമാനമാണ് ഇതെന്നാണ് വിവരം. മാര്‍ച്ച് മാസം അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ലാഭവിഹിതം നല്‍കിയിരിക്കുമെന്നും അത് 30,000 കോടിക്ക് മുകളില്‍ വരുമെന്നുമാണ് പേരു വെളിപ്പെടുത്താന്‍ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ആര്‍ബിഐ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ റോയിട്ടേഴ്സിനോട് വെളിപ്പെടുത്തിയത്.

സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ധനക്കമ്മി ജിഡിപിയുടെ 3.3 ശതമാനത്തില്‍ നിലനിര്‍ത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാന്‍ ഈ തുക കുറച്ചൊന്നുമല്ല കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിനെ സഹായിക്കുക. ഒരുലക്ഷം കോടിയോളം രൂപയുടെ ധനക്കമ്മിയാണ് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധിയെന്നാണ് വിവരം.

ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന് ധനമന്ത്രി അരുണ്‍ ജെയ്റ്റിലി പാര്‍ലമെന്റില്‍ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ലാഭവിഹിതം നല്‍കുന്ന കാര്യത്തില്‍ റിസര്‍വ് ബാങ്ക് അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കും. അതേസമയം കരുതല്‍ ധനമായി എത്രത്തോളം തുക സൂക്ഷിക്കണമെന്നത് സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാന്‍ ആര്‍ബിഐയുടെയും ധനകാര്യമന്ത്രാലയത്തിന്റെയും സംയുക്ത സമിതിക്ക് രൂപം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രശ്നവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഊര്‍ജിത് പട്ടേല്‍ രാജിവെച്ചതെന്നാണ് ആരോപണങ്ങള്‍.

