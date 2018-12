ശക്തികാന്ത ദാസ്- ആര്‍ ബി ഐയുടെ പുതിയ ഗവര്‍ണറുടെ പേര് അത്ര പരിചിതമല്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖം ബഹുഭൂരിപക്ഷം ഇന്ത്യക്കാര്‍ക്കും നല്ല ഓര്‍മയുണ്ടാകാനാണ് സാധ്യത. അതിന് കാരണം നോട്ട് നിരോധനമാണ്. നോട്ട് നിരോധനത്തെ ന്യായീകരിച്ചു കൊണ്ട്, സര്‍ക്കാരിന്റെ മുഖമായി നിത്യേന വാര്‍ത്താസമ്മേളനങ്ങളില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നത് അന്ന് സാമ്പത്തിക കാര്യ സെക്രട്ടറി പദവി വഹിച്ചിരുന്ന ശക്തികാന്ത ആയിരുന്നു.

ആര്‍ ബി ഐയുടെ ഇരുപത്തഞ്ചാം ഗവര്‍ണറായി നിയമിതനായതിനു പിന്നാലെ നോട്ട് നിരോധനത്തെ കുറിച്ചുള്ള ശക്തികാന്തയുടെ വാര്‍ത്താസമ്മേളനങ്ങളും ട്വീറ്റുകളും സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളില്‍ വ്യാപകമായി 'കുത്തിപ്പൊക്കലിനു' വിധേയമായിരിക്കുകയാണ്. അവയില്‍ പലതും അത്ര സുഖകരമല്ലെന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത. ബാങ്കുകള്‍ക്കും എ ടി എമ്മുകള്‍ക്കും മുന്നിലെ നീണ്ട വരികള്‍ക്കു കാരണം ഒരേ ആളുകള്‍ തന്നെ വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളില്‍ വീണ്ടും വീണ്ടും വരുന്നതാണെന്ന ശക്തികാന്തയുടെ അന്നത്തെ പ്രസ്താവനയാണ് ട്വിറ്ററില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നത്.

Even my nightmares make more sense than the Shaktikanta Das appointment as RBI governor. So much to process. — Rupa Subramanya (@rupasubramanya) December 11, 2018

ശക്തികാന്തയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ പശ്ചാത്തലവും സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ വ്യാപകമായി ചര്‍ച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. രഘുറാം രാജന്‍, ഊര്‍ജിത് പട്ടല്‍ തുടങ്ങി മുന്‍ ആര്‍ ബി ഐ ഗവര്‍ണര്‍മാരെപ്പോലെ ശക്തികാന്ത ദാസിന് ബിസിനസിലോ സാമ്പത്തികശാസ്ത്രത്തിലോ ബിരുദമില്ലെന്നതാണ് ഈ ചര്‍ച്ചകളുടെ കാരണം. ചരിത്രത്തില്‍ ബിരുദാനന്തര ബിരുദമാണ് ശക്തികാന്ത ദാസിന്റെ യോഗ്യതെയെന്നും ട്വിറ്റര്‍ ഉപയോക്താക്കള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

My College senior has become RBI Governor.



He studied History in College.



Many of us who studied history in the College are excited, that history students can also aspire for the post now. — Ashish Joshi (@acjoshi) December 11, 2018