ന്യൂഡല്‍ഹി: ലോക്‌സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനിടെ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് ശശി തരൂരിനെതിരെ നടത്തിയ കൊലയാളി പരാമര്‍ശം കേന്ദ്രമന്ത്രി രവി ശങ്കര്‍ പ്രസാദ് പിന്‍വലിച്ചു.

പരാമര്‍ശം പിന്‍വലിച്ചതോടെ രവിശങ്കര്‍ പ്രസാദിനെതിരെ നല്‍കിയ അപകീര്‍ത്തി കേസ്‌ പിന്‍വലിക്കാന്‍ അഭിഭാഷകനോട്‌ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചതായി തരൂര്‍ പ്രതികരിച്ചു. ശശി തരൂരുമായി അടുത്തിടെയുണ്ടായ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങള്‍ പരിഹരിച്ചതില്‍ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് രവിശങ്കര്‍ പ്രസാദ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. ആരോപണം പിന്‍വലിച്ചുകൊണ്ട് തരൂരിനയച്ച കത്തും രവിശങ്കര്‍ പ്രസാദ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

Pleased to announce the amicable settlement of my recent differences with Shri @ShashiTharoor Ji pic.twitter.com/m4i5mjxrk8