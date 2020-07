ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യയില്‍ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ തോത് ലോകശരാശരിയെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ കുറവാണെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രി ഹര്‍ഷ വര്‍ധന്‍. കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണത്തില്‍ ഇന്ത്യ ലോകത്ത് മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിയ സാഹചര്യം വിശദീകരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കോവിഡ് ബാധിതരുള്ള രാജ്യങ്ങളില്‍ മൂന്നാമതാണ് ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം. എന്നാല്‍ ഇത് ശരിയായ കാഴ്ചപ്പാടില്‍ വേണം മനസ്സിലാക്കാന്‍. ജനസംഖ്യയുടെ കാര്യത്തില്‍ ലോകത്ത് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ. പത്തു ലക്ഷത്തില്‍ 538 കോവിഡ് ബാധിതര്‍ എന്നാണ് ഇന്ത്യയിലെ രോഗബാധിതരുടെ തോത്. ലോക ശരാശരി എടുത്താല്‍ പത്തുലക്ഷത്തില്‍ 1,453 പേര്‍ക്കാണ് കോവിഡ് ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഹര്‍ഷ വര്‍ധന്‍ പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യയില്‍ സാമൂഹ്യവ്യാപനം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. രാജ്യത്ത് ഏതാനും ചില മേഖലകളില്‍ രോഗവ്യാപനം ഉയര്‍ന്ന തോതില്‍ ഉണ്ടാകാം. എന്നാല്‍ രാജ്യം മൊത്തത്തിലെടുത്താല്‍ സാമൂഹ്യവ്യാപനം സംഭവിച്ചിട്ടില്ല, മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. രാജ്യത്തെ കോവിഡ് വ്യാപന സാഹചര്യം വിലയിരുത്തുന്നതിനായി മന്ത്രിമാരുടെ സംഘവുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയ ശേഷമാണ് മന്ത്രി ഹര്‍ഷവര്‍ധന്‍ മാധ്യമങ്ങളോട് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.

അതേസമയം, ഇന്ത്യയില്‍ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണത്തില്‍ വലിയ വര്‍ധനവാണ് ഓരോ ദിവസവും ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇന്ത്യയില്‍ വ്യാഴാഴ്ച 24,897 പേരിലാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. വ്യാഴാഴ്ച 487 പേരുടെ മരണവും സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. ഇതോടെ രാജ്യത്ത് കോവിഡ് മൂലം മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 21,129 ആയി.

നിലവില്‍ രാജ്യത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ചവരുടെ ആകെ എണ്ണം 7,67,296 ആണ്. നിലവില്‍ 2,69,789 പേരാണ് ചികിത്സയിലുള്ളത്. 4,76,978 പേര്‍ രോഗമുക്തരായി. ഇന്ത്യയിലെ കോവിഡ് രോഗമുക്തരുടെ നിരക്ക് 61.53 ശതമാണെന്ന് കഴിഞ്ഞദിവസം ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. മഹാരാഷ്ട്ര, തമിഴ്നാട്, ഡല്‍ഹി എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് രാജ്യത്ത് ഏറ്റവുമധികം ആളുകളില്‍ കോവിഡ് ബാധിച്ചത്.

