ഭോപ്പാല്‍: കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ച വയോധികന്റെ മൃതദേഹത്തില്‍ എലി കടിച്ചതായി ആരോപിച്ച് ബന്ധുക്കള്‍. മധ്യപ്രദേശിലെ ഇന്ദോറിലെ യുണീക്ക് ആശുപത്രിയില്‍ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് സംഭവം. നവീന്‍ ചന്ദ് ജയിന്‍ എന്ന 87കാരന്റെ മൃതദേഹത്തിലാണ് എലി കടിച്ചത്. കോവിഡ് ബാധയെ തുടര്‍ന്ന് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്.

ആശുപത്രി അധികൃതരില്‍നിന്ന് മൃതദേഹം സ്വീകരിച്ച് മണിക്കൂറുകള്‍ക്ക് ശേഷമാണ് മുഖത്തും കാലിലും എലി കടിച്ചതായി കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടതെന്ന് എന്‍.ഡി.ടിവി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു. മൃതദേഹം സൂക്ഷിച്ചിരുന്നിടത്ത് വെച്ചാവാം എലി കടിച്ചതെന്നാണ് കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ആരോപണം.

മൃതദേഹത്തിന്റെ കണ്ണ്, മുഖം, ചെവി, കാലുകള്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ എലി കടിച്ചതു കണ്ട് ഞെട്ടിപ്പോയി. സംഭവത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കാന്‍ ആശുപത്രി ജീവനക്കാര്‍ വിസമ്മതിക്കുകയാണ്- മരിച്ചയാളുടെ മകന്‍ പ്രകാശ് ജയിന്‍ പ്രതികരിച്ചു.

ആശുപത്രിക്കു മുന്നില്‍വെച്ച് നവീന്‍ ചന്ദിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളും ആശുപത്രി അധികൃതരും തമ്മില്‍ വാക്കേറ്റമുണ്ടായി. കൂട്ടംകൂടി നില്‍ക്കാതെ പിരിഞ്ഞു പോകാന്‍ പോലീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടര്‍ന്ന് നവീന്‍ ചന്ദിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളും പോലീസും തമ്മിലും തര്‍ക്കമുണ്ടായി.

അതേസമയം, യുണീക്ക് ആശുപത്രിയില്‍ കോവിഡ് ബാധയെ തുടര്‍ന്ന് മരിച്ചയാളുടെ മൃതദേഹത്തില്‍ എലികള്‍ കേടുപാടുകള്‍ വരുത്തിയതായും വിഷയത്തില്‍ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായും ഇന്ദോര്‍ കോവിഡ് 19 നോഡല്‍ ഓഫീസര്‍ ഡോ.എ. മലാകര്‍ പറഞ്ഞു. അനാസ്ഥയ്‌ക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

Madhya Pradesh: Family of dead #COVID19 patient gathers outside hospital alleging damage to body



"A COVID positive body in Unique Hospital, was damaged by rats. A probe into has started & action will be taken against negligent," says Dr A Malakar, Nodal Officer COVID19, Indore pic.twitter.com/QMuSVwRT9w