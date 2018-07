അംറോഹ: ബലാല്‍സംഗം ചെയ്യപ്പെട്ട യുവതി പരാതി നല്‍കാന്‍ അഞ്ചു മാസം പ്രായമുള്ള ഭ്രൂണവുമായി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി. ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ അംറോഹയിലാണ് സംഭവം. യുവതിയെ ആറുമാസം മുമ്പ് ബലാല്‍സംഗം ചെയ്തുവെന്നും ഗര്‍ഭിണിയാണെന്നറിഞ്ഞപ്പോള്‍ നിര്‍ബന്ധിച്ച് ഗുളികള്‍ കഴിപ്പിച്ചുവെന്നുമാണ് പരാതി. പത്തൊന്‍പതുകാരിയാണ് പരാതിക്കാരി. അയല്‍വാസിയായ മനോജിന് (20) എതിരെയാണ് പരാതി നല്‍കിയിട്ടുള്ളത്.

അഞ്ചുമാസം മുന്‍പ് തോക്കുചൂണ്ടി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാണ് ബലാല്‍സംഗം ചെയ്തതെന്ന് യുവതി പരാതിയില്‍ പറയുന്നു. വിവരം പുറത്ത് പറയരുതെന്ന് പറഞ്ഞ് പലതവണ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ഇക്കാരണത്താല്‍ യുവതി വിവരം വീട്ടുകാരെ അറിയിച്ചില്ല. എന്നാല്‍, യുവതി ഗര്‍ഭിണിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞതോടെ നിര്‍ബന്ധിച്ച് ഗര്‍ഭം അലസിപ്പിക്കാനുള്ള ഗുളികകള്‍ കഴിപ്പിച്ചു. ഇതേത്തുടര്‍ന്ന് ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ നേരിട്ടതോടെയാണ് യുവതിയുടെ വീട്ടുകാര്‍ വിവരങ്ങള്‍ അറിയുന്നത്.

ശനിയാഴ്ച്ച വൈകിട്ട് അമ്മയോടൊപ്പമാണ് യുവതി പരാതി നല്‍കാന്‍ എത്തിയത്. ഭ്രൂണം കൂടുതല്‍ പരിശോധനയ്ക്കായി ഫോറന്‍സിക്ക് ലാബിലേക്ക് അയച്ചു. മനോജിനെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തതായി ഹസന്‍പുര്‍ പോലീസ് അറിയിച്ചു. സമാനമായ സംഭവം മെയ്യ് 19 നും ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ നടന്നിരുന്നു. പീഡനത്തിനരയായ പതിനാലുകാരി ഭ്രൂണം സഞ്ചിയിലാക്കി മീററ്റ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ എത്തിയിരുന്നു. പണം നല്‍കി ബലാല്‍സംഗ വിവരം മറച്ചുവെക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും പെണ്‍കുട്ടി പരാതിയുമായി രംഗത്തെത്തുകയായിരുന്നു.

