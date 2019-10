ലഖ്‌നൗ: ബലാത്സംഗ ആരോപണം നേരിടുന്നയാള്‍ക്ക് ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ സംരക്ഷണം ലഭിക്കുന്നുവെന്ന ആരോപണവുമായി കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് പ്രിയങ്കാഗാന്ധി വദ്ര. ബി.ജെ.പി നേതാവും മുന്‍ കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായ ചിന്മയാനന്ദിനെതിരെ ബലാത്സംഗ കേസെടുക്കണമെന്നും അവര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ സ്ത്രീകള്‍ക്കെതിരെ അതിക്രമങ്ങള്‍ നടക്കുന്നു. ബലാത്സംഗം ചെയ്യുന്നവര്‍ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. ഷാജഹാന്‍പുര്‍ സംഭവത്തില്‍ ആരോപണ വിധേയനെതിരെ ബലാത്സംഗക്കേസ് എടുക്കണമെന്ന് അവര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ 150-ാം ജന്മദിനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് സംഘടിപ്പിച്ച കോണ്‍ഗ്രസ് മാര്‍ച്ചിനിടെ ആയിരുന്നു പ്രിയങ്കയുടെ പ്രതികരണം.

ചിന്മയാനന്ദ് കേസിലെ പരാതിക്കാരിയായ നിയമ വിദ്യാര്‍ഥിനിക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടുള്ള 'ന്യായ് യാത്ര'യില്‍ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകരെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തടഞ്ഞതില്‍ അവര്‍ രോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഷാജഹാന്‍പൂരിന്റെ മകള്‍ക്ക് നീതി ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഉയരുന്ന ശബ്ദങ്ങള്‍ അടിച്ചമര്‍ത്താനാണ് യു.പി സര്‍ക്കാര്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് അവര്‍ ട്വിറ്ററിലൂടെ ആരോപിച്ചു. പദയാത്ര തടയുകയും പ്രവര്‍ത്തകരെ അറസ്റ്റു ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. എന്തിനെയാണ് അവര്‍ ഭയക്കുന്നതെന്ന് പ്രിയങ്ക ചോദിച്ചു.

നിയമ വിദ്യാര്‍ഥിനിക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഷാജഹാന്‍പൂരില്‍ സംഘടിപ്പിച്ച പൊതുയോഗത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പ് 80 കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകരെ തിങ്കളാഴ്ച അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. മുന്‍ കേന്ദ്രമന്ത്രി ജിതിന്‍ പ്രസാദ പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ പോകുന്നത് തടഞ്ഞു. ജില്ലാ അതിര്‍ത്തികള്‍ അധികൃതര്‍ അടയ്ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് പ്രിയങ്കയുടെ പ്രതികരണം. ലൈംഗിക വേഴ്ചയ്ക്കായി ഔദ്യോഗിക പദവി ദുരുപയോഗം ചെയ്തുവെന്ന കുറ്റമാണ് നിയമ വിദ്യാര്‍ഥിനിയുടെ കേസില്‍ ചിന്മയാനന്ദിനെതിരെ ചുമത്തിയിട്ടുള്ളത്.

