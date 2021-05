ന്യൂഡല്‍ഹി: കോവിഡ്-19 ബാധിച്ചു മരിച്ച ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ സുനില്‍ ബന്‍സാല്‍ അലോപ്പതി ചികിത്സ സ്വീകരിച്ചതില്‍ കമ്പനിയ്ക്ക് ബന്ധമില്ലെന്ന് പതഞ്ജലി അധികൃതര്‍. പതഞ്ജലി ആയുര്‍വേദിന്റെ കീഴിലുള്ള ഡയറി ഡിവിഷനില്‍ വൈസ് പ്രസിഡന്റായിരുന്ന സുനില്‍ ബന്‍സാല്‍ (57) മേയ് 19 നാണ് മരിച്ചത്.

അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ പ്രവര്‍ത്തിച്ചു വരുന്ന ജയ്പുരിലെ ഒരാശുപത്രിയില്‍ കോവിഡ് ചികിത്സയിലിരിക്കെ സുനില്‍ ബന്‍സാല്‍ മരിച്ചതായും ചികിത്സകാര്യങ്ങളെല്ലാം രാജസ്ഥാന്‍ ആരോഗ്യവകുപ്പിലെ ഉയര്‍ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥയായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയാണ് ഏകോപിപ്പിച്ചതെന്നും കമ്പനി വാര്‍ത്താക്കുറിപ്പിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യനിലയെ കുറിച്ചറിയാന്‍ ഭാര്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നതായും അതല്ലാതെ കമ്പനിയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചികിത്സയുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്ന് വാര്‍ത്താക്കുറിപ്പില്‍ പറയുന്നു.

അലോപ്പതി ചികിത്സക്കെതിരെ പരാമര്‍ശമുയര്‍ത്തി പതഞ്ജലി ഉടമ യോഗ ഗുരു രാംദേവ് വിവാദത്തിലായിരിക്കുന്ന സന്ദര്‍ഭത്തിലാണ് സുനില്‍ ബന്‍സാലിന്റെ മരണം. അലോപ്പതി ചികിത്സ സ്വീകരിച്ച് ലക്ഷക്കണക്കിന് കോവിഡ് രോഗികള്‍ മരിച്ചതായുള്ള രാം ദേവിന്റെ പരാമര്‍ശം വന്‍ വിവാദത്തിന് വഴി തെളിച്ചിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് തന്റെ പരാമര്‍ശം പിന്‍വലിക്കാന്‍ രാംദേവ് നിര്‍ബന്ധിതനാവുകയും ഞായറാഴ്ച പ്രസ്താവന പിന്‍വലിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. രാം ദേവിന്റെ വിവാദപരാമര്‍ശത്തിന് പിന്നാലെ സുനില്‍ ബന്‍സാലിന്റെ അലോപ്പതി ചികിത്സയും ചര്‍ച്ചയായിരുന്നു.

ഡയറി സയന്‍സില്‍ സ്‌പെഷ്യലിസ്റ്റായ സുനില്‍ ബന്‍സാല്‍ 2018 ജനുവരിയിലാണ് പതഞ്ജലിയുടെ ഡയറി ഡിവിഷനില്‍ ചേര്‍ന്നത്. പശുവിന്‍ പാല്‍, തൈര്, ബട്ടര്‍മില്‍ക്ക്, ചീസ് തുടങ്ങിയ പാലുത്പന്നങ്ങള്‍ എന്നിവ പാക്കറ്റുകളിലാക്കി വിപണനം ചെയ്യാനുള്ള കമ്പനിയുടെ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചതും അക്കാലത്താണ്.

