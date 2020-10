ഭോപ്പാല്‍: യോഗ ഗുരു ബാബ രാംദേവ് ആനയുടെ പുറത്തുനിന്ന് വീണു. ആനപ്പുറത്ത് യോഗ ചെയ്യുന്നതിനിടെയായിരുന്നു സംഭവം. മഥുരയിലെ മഹാവനിലെ രാംനരേതി ആശ്രമത്തില്‍ തിങ്കളാഴ്ച നടന്ന സംഭവത്തില്‍ യോഗ ഗുരുവിന് പരിക്കേറ്റിട്ടില്ല.

ആനയുടെ പുറത്ത് യോഗ ചെയ്തിരുന്ന രാംദേവ്, ആന അനങ്ങിയതോടെ ബാലന്‍സ് നഷ്ടമായി താഴെ വീഴുകയായിരുന്നു. താഴെ വീണതോടെ പൊടിതട്ടി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന രാംദേവിനേയും വീഡിയോയില്‍ കാണാം. സംഭവത്തിന്റെ ഒരു വീഡിയോ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില്‍ ഇപ്പോല്‍ വൈറലാണ്.

Mathura: Baba Ramdev doing yoga atop an elephant, the elephant disturbs Baba’s balance. Hope he recovers soon from his injuries without getting admitted in any hospital that uses allopathy or ‘western’ science.

