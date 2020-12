ലഖ്‌നൗ: അയോധ്യ സന്ദര്‍ശിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സരയു നദിയിലൂടെ ആഡംബര നൗക സര്‍വീസ് സൗകര്യം ഒരുക്കാന്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍. 'രാമായണ്‍ ക്രൂയിസ് സര്‍വീസ്' എന്നു പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ സൗകര്യത്തിലൂടെ നഗരത്തിലെ വിവിധ ഘട്ടുകള്‍ കാണാന്‍ സന്ദര്‍ശകര്‍ക്ക് സാധിക്കും.

അയോധ്യയിലെ സരയു നദിയിലൂടെ 'രാമായണ്‍ ക്രൂയിസ് ടൂര്‍' ഉടന്‍ ആരംഭിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര തുറമുഖ വകുപ്പുമന്ത്രി മന്‍സുഖ് മാണ്ഡവ്യ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. സരയു നദിയിലെ ആദ്യ ആഡംബര നൗക സര്‍വീസ് ആയിരിക്കും ഇതെന്ന് വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യോഗത്തിനു ശേഷം മന്‍സുഖ് മാണ്ഡവ്യ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

എല്ലാ വിധ ആഡംബര സൗകര്യങ്ങളും രാജ്യാന്തര നിലവാരത്തിലുള്ള സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളും ആഡംബര നൗകയിലുണ്ടാകും. 'രാമചരിതമാനസി'നെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാക്കും നൗകയുടെ ഉള്‍ഭാഗവും ബോര്‍ഡിങ് പോയിന്റും സജ്ജീകരിക്കുക. ഒന്നു മുതല്‍ ഒന്നര മണിക്കൂര്‍ വരെയായിരിക്കും സര്‍വീസിന്റെ ദൈര്‍ഘ്യം.

Jai Shri Ram🙏



‘Ramayan Cruise Service’ to start soon on Saryu River, Ayodhya



India's 1st luxury cruise service on Saryu river will give a mesmerizing glimpse of our culture, religion & history to national & international audiencehttps://t.co/cOwtheqez6 pic.twitter.com/uA8dxuRM54