ന്യൂഡല്‍ഹി: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ മുന്‍ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറി നൃപേന്ദ്ര മിശ്രയെ അയോധ്യയിലെ രാമക്ഷേത്ര നിര്‍മാണ സമിതിയുടെ തലവനായി തിരഞ്ഞെടുത്തു. രാമജന്മഭൂമി ന്യാസ് അധ്യക്ഷന്‍ നൃത്യഗോപാല്‍ ദാസാണ് റാം മന്ദിര്‍ ട്രസ്റ്റിന്റെ ചെയര്‍മാന്‍. വിശ്വ ഹിന്ദു പരിഷത്ത് അന്താരാഷ്ട്ര വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ചമ്പത് റായിയെ ജനറല്‍ സെക്രട്ടറിയായും ഗോവിന്ദ് ദേവ് ഗിരി ജിയെ ട്രഷററായും ഇന്നുചേര്‍ന്ന യോഗം തിരഞ്ഞെടുത്തു.

ക്ഷേത്ര നിര്‍മാണത്തിനായി അയോധ്യയിലെ എസ്ബിഐ ശാഖയില്‍ ജോയിന്റ് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങാനും തീരുമാനമായി. ഒന്‍പത് പ്രമേയങ്ങള്‍ യോഗം പാസാക്കി. 15 ദിവസത്തിനുശേഷം അയോധ്യയില്‍ വീണ്ടും സമിതി യോഗം ചേരും.

ക്ഷേത്ര നിര്‍മാണം എന്നു തുടങ്ങണം എന്നകാര്യത്തില്‍ നിര്‍മ്മാണ കമ്മിറ്റി തീരുമാനമെടുക്കും. രാമക്ഷേത്രത്തിന്റെ രൂപകല്‍പ്പനയില്‍ മാറ്റമുണ്ടാകില്ലെന്നും എന്നാല്‍ ഉയരവും വീതിയും കൂട്ടുന്ന കാര്യം ചര്‍ച്ചചെയ്യുമെന്നും ട്രസ്റ്റിന്റെ പുതിയ ചെയര്‍മാന്‍ നൃത്യ ഗോപാല്‍ ദാസ് പറഞ്ഞു.

