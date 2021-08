അയോധ്യ: രാമക്ഷേത്ര നിര്‍മാണത്തിന്റെ ഭൂമി പൂജയുടെ ഒന്നാം വാര്‍ഷികത്തില്‍ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഭഗവാന്‍ ശ്രീരാമന്റേത് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള വിഗ്രഹങ്ങളെ അണിയിക്കുക പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ പട്ട് വസ്ത്രങ്ങള്‍. പ്രശസ്ത ഡിസൈനറായ മനീഷ് ത്രിപാഠി തയ്യാറാക്കിയ മഞ്ഞയില്‍ പിങ്ക് അരികുകളുള്ള പട്ട് വസ്ത്രങ്ങളാണ് വിഗ്രഹങ്ങളെ അണിയിക്കുക.

കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചിനാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ക്ഷേത്ര നിര്‍മാണത്തിന് തറക്കല്ലിട്ടതും ഭൂമിപൂജ നടത്തിയതും. ഭഗവാന് വസ്ത്രങ്ങള്‍ തയ്യാറാക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞത് വലിയ അനുഗ്രഹമായി കാണുന്നുവെന്നും ഡിസൈനറായ മനീഷ് പറഞ്ഞു.

എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചയും ഭഗവാന്‍ മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നതിനാലാണ് ഒന്നാം വാര്‍ഷിക ദിനത്തില്‍ മഞ്ഞ നിറം തിരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ കാരണമെന്നും മനീഷ് പറയുന്നു.ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത കണക്കിലെടുത്ത് പ്രത്യേക പൂജയും പ്രസാദവും ഒരുക്കുന്നുണ്ട്.

ക്ഷേത്രവും പരിസരവും പൂക്കള്‍ കൊണ്ട് അലങ്കരിക്കും. എല്ലാ വിശ്വാസികളും വീടുകള്‍ക്ക് മുന്നില്‍ ദീപം തെളിയിക്കണമെന്ന് ക്ഷേത്രത്തിലെ മുഖ്യ പൂജാരി സത്യേന്ദ്ര ദാസ് ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാം വാര്‍ഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഉത്തര്‍പ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് പ്രത്യേക പൂജകള്‍ നടത്തും.

Content Highlights: Ram lalla to wear yellow dress made of special silk on the first anniversary of bhumi puja