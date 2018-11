ന്യൂഡല്‍ഹി: സിബിഐ തലപ്പത്തെ അഴിച്ചുപണി സംബന്ധിച്ച കേസുകളില്‍ സുപ്രീംകോടതിയില്‍ വാദം തുടരുന്നതിനിടെ പുതിയ വഴിത്തിരിവ്. സ്ഥാനത്തിന് നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ട സിബിഐ ഡയറക്ടര്‍ അലോക് വര്‍മ്മയ്‌ക്കെതിരായ സെന്‍ട്രല്‍ വിജിലന്‍സ് കമ്മീഷണറുടെ റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ പകര്‍പ്പ് സ്‌പെഷ്യല്‍ ഡയറക്ടര്‍ രാകേഷ് അസ്താന ആവശ്യപ്പെട്ടതാണ് ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്ത.

അലോക് വര്‍മ്മയും രാകേഷ് അസ്താനയും തമ്മിലുള്ള ശീതസമരത്തെ തുടര്‍ന്ന്‌ രണ്ട് പേരും ഇപ്പോള്‍ നിര്‍ബന്ധിത അവധിയിലുമാണ്. രണ്ടു പേര്‍ക്കുമെതിരായ കേസുകളില്‍ കോടതിയില്‍ വാദം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയുമാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് അലോക് വര്‍മ്മയെ സംബന്ധിച്ച സിവിസി റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്കണമെന്ന് അസ്താന കോടതിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്.

റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ പകര്‍പ്പ് അസ്താനയ്ക്ക് നല്‍കാനാവില്ലെന്ന് സുപ്രീംകോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജന്‍ ഗൊഗോയി ആണ് വ്യക്തമാക്കിയത്. അസ്താനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ മുതിര്‍ന്ന അഭിഭാഷകന്‍ മുകുള്‍ റോഹ്ത്തഗിയാണ് ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചത്. അപ്പോള്‍ത്തന്നെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അത് നിരാകരിച്ചു.

'ഒരു സാധ്യതയുമില്ല, നിങ്ങള്‍ക്ക് ആ റിപ്പോര്‍ട്ട് ലഭിക്കില്ല' ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പറഞ്ഞു.റിപ്പോര്‍ട്ടിനെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറയണമെന്ന് അസ്താന ആഗ്രഹിക്കുന്നതായി അഭിഭാഷകന്‍ പറഞ്ഞപ്പോള്‍ ഇല്ല നിങ്ങളത് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നായിരുന്നു ജസ്റ്റിസിന്റെ പ്രതികരണം.

റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ പകര്‍പ്പ് മുദ്രവച്ച കവറില്‍ അലോക് വര്‍മ്മയ്ക്ക് മാത്രമേ നല്‍കൂ. അതിനുള്ള മറുപടി വര്‍മ്മയ്ക്ക് തിങ്കളാഴ്ച്ച ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് കോടതിയില്‍ സമര്‍പ്പിക്കാമെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അറിയിച്ചു. അടുത്ത ചൊവ്വാഴ്ച്ച കേസില്‍ വാദം കേള്‍ക്കുന്നത് തുടരും.

