ന്യൂഡല്‍ഹി: സിബിഐ സ്‌പെഷല്‍ ഡയറക്ടറായിരിക്കെ രാകേഷ് അസ്താനയ്‌ക്കെതിരെ ഉയര്‍ന്ന കൈക്കൂലി കേസില്‍ ബിസിനസ്സുകാരന്‍ സതീഷ് ബാബു സനായുടെ പോളിഗ്രാഫ്(നുണപരിശോധനാ ഫലം) മൊഴി സാധൂകരിക്കുന്നതെന്ന്‌ റിപ്പോര്‍ട്ട്.

കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കല്‍ കേസില്‍ അറസ്റ്റിലായ മോയിന്‍ ഖുറേഷി എന്ന മാംസ കയറ്റുമതിക്കാരനെതിരെയുള്ള കേസില്‍ പേര് പരാമര്‍ശിക്കാതിരിക്കാന്‍ രണ്ടുകോടി രൂപ അസ്താന വാങ്ങിയെന്നാണ് സതീഷ് സനായുടെ മൊഴി. ദുബായ് ആസ്ഥാനമായുള്ള മനോജ് പ്രസാദ് എന്നയാള്‍ മുഖേനെയാണ് പണം കൈമാറിയതെന്നാണ് സനാ നല്‍കിയ മൊഴി.

ഇത് ശരിയാണോ എന്ന് ഉറപ്പാക്കാനാണ് പോളിഗ്രാഫ് പരിശോധന നടത്തിയത്. ഈ പരിശോധനയിലും സനാ പറഞ്ഞത് ശരിയാണെന്നാണ് സെന്‍ട്രല്‍ ഫോറന്‍സിക് ലബോറട്ടറി റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കിയതെന്ന് ഇന്ത്യന്‍ എക്‌സ്പ്രസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. ഡിസംബര്‍ എട്ടിനകം ഈ കേസില്‍ സിബിഐ അന്വേഷണം പൂര്‍ത്തിയാക്കണമെന്നാണ് കോടതിയുടെ നിര്‍ദേശമുണ്ട്.

മാര്‍ച്ച് 12, 13 തീയതികളിലാണ് നുണപരിശോധന നടത്തിയത്. സനായെ കൂടാതെ കേസില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട മറ്റ് മൂന്നു പേരേയും ഒരു സാക്ഷിയേയും നുണപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയിരുന്നു. പരിശോധനാ ഫലം ഏപ്രിലില്‍ തന്നെ കൈമാറിയിരുന്നുവെന്നാണ് പത്രം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സനയുടേയും കേസിലെ സാക്ഷി പുനീത് കര്‍ബന്‍ഡയും മൊഴികള്‍ ശരിവെക്കുന്നതാണ് പരിശോധനയിലും കണ്ടെത്തിയതെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. കേസിലെ പ്രതി മനോജ് പ്രസാദ് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാകാന്‍ വിസമ്മതിച്ചിരുന്നു.

സതീഷ് സനാ എന്നയാളില്‍ നിന്ന് 10 മാസ ഗഡുക്കളായാണ് അസ്താന പണം കൈപ്പറ്റിയതെന്നായിരുന്നു എഫ്‌ഐആര്‍. അസ്താനയ്‌ക്കെതിരെ കേസെടുത്തതിന് പിന്നാലെ അന്നത്തെ സിബിഐ മേധാവി അലോക് വര്‍മ്മയ്‌ക്കെതിരെ അദ്ദേഹം അഴിമതി ആരോപണം ഉന്നയിച്ചു.

മോയിന്‍ ഖുറേഷി കേസില്‍ പണം വാങ്ങിയത് താനല്ലെന്നും പകരം രണ്ടുകോടിരൂപ കൈക്കൂലി വാങ്ങിയത് സിബിഐ മേധാവി തന്നെയാണെന്നുമായിരുന്നു അസ്താനയുടെ ആരോപണം. സി.ബി.ഐ ഡയറക്ടറായിരുന്ന അലോക് വര്‍മ്മ തനിക്കെതിരെ പ്രതികാര നടപടിയെന്നോണം രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തതാണ് ഈ കേസ് എന്നായിരുന്നു അസ്താനയുടെ വാദം.

അലോക് വര്‍മ്മയും അസ്താനയും തമ്മിലുള്ള പോര് രൂക്ഷമായതോടെ അലോക് വര്‍മ്മയെ സിബിഐ ഡയറക്ടര്‍ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് പുറത്താക്കിയത്. തൊട്ടുപിന്നാലെ അദ്ദേഹം സര്‍വീസില്‍നിന്ന് രാജിവെക്കുകയും ചെയ്തു. അസ്താനയേയും ഇതോടൊപ്പം സിബിഐയില്‍ നിന്ന് മാറ്റി.

