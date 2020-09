ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യസഭ അനിശ്ചിത കാലത്തേക്ക് പിരിഞ്ഞു. നേരത്തെ ഒക്ടോബര്‍ ഒന്നുവരെ ആയിരുന്നു സഭയുടെ വര്‍ഷകാല സമ്മേളനം നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. കോവിഡ് 19യുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സഭാസമ്മേളനം വെട്ടിക്കുറച്ചത്.

Rajya Sabha adjourned sine die. #MonsoonSession, that was scheduled to go on till October 1st, cut short in the wake of #COVID19 pandemic. pic.twitter.com/lctP7RjN92