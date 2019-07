ന്യൂഡല്‍ഹി: എം.പിമാരുടെ മൈക്കുകളില്‍നിന്ന് പുകയുയര്‍ന്നത് രാജ്യസഭയില്‍ പരിഭ്രാന്തി പരത്തി. ബി.ജെ.പി. എം.പിമാരായ ശിവ്പ്രതാപ് ശുക്ല, പര്‍ഷോത്താം രുപാല എന്നിവരുടെ മൈക്കുകളില്‍നിന്നാണ് പുകയുയര്‍ന്നത്. ഇതിനെതുടര്‍ന്ന് രാജ്യസഭ 15 മിനിറ്റ് നിര്‍ത്തിവെച്ചു.

തിങ്കളാഴ്ച സഭാസമ്മേളനം തുടരുന്നതിനിടെ രാവിലെ 11 മണിയോടെയാണ് സഭാ ഹാളില്‍ പുകയുയരുന്നത് ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടത്. ആദ്യം തീപ്പിടുത്തമാണെന്നാണ് കരുതിയെങ്കിലും മൈക്കുകളില്‍നിന്നാണ് പുകയുയര്‍ന്നതെന്ന് പിന്നീട് കണ്ടെത്തി. തുടര്‍ന്ന് 11.24 വരെ സഭ നിര്‍ത്തിവെയ്ക്കുകയാണെന്ന് അധ്യക്ഷന്‍ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.

പാപ്പരത്ത നിയമ ഭേദഗതി ബില്‍, ക്രമപ്രകാരമല്ലാത്ത നിക്ഷേപങ്ങള്‍ നിരോധിക്കുന്നതിനുള്ള ബില്‍, മുത്തലാഖ് ബില്‍ തുടങ്ങിയവരാണ് രാജ്യസഭ തിങ്കളാഴ്ച പരിഗണിക്കുന്നത്. ഇതിനിടെ ഉന്നാവോ പെണ്‍കുട്ടിക്ക് സംഭവിച്ച വാഹനാപകടം ചര്‍ച്ച ചെയ്യണമെന്നും ആവശ്യമുയര്‍ന്നു. സമാജ് വാദി എം.പി. രാംഗോപാല്‍ യാദവാണ് ഈ വിഷയം സഭയില്‍ ഉന്നയിച്ചത്. തുടര്‍ന്ന് ബഹളമുണ്ടാവുകയും ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി വരെ സഭ വീണ്ടും നിര്‍ത്തിവെയ്ക്കുകയും ചെയ്തു.

