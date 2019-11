ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യസഭയിലെ മാര്‍ഷല്‍മാരുടെ യൂണിഫോമില്‍ വരുത്തിയ മാറ്റം പുനഃപരിശോധിക്കുമെന്ന് ഉപരാഷ്ട്രപതിയും രാജ്യസഭാധ്യക്ഷനുമായ വെങ്കയ്യ നായിഡു ചൊവ്വാഴ്ച അറിയിച്ചു. തിങ്കളാഴ്ച ആരംഭിച്ച പാര്‍ലമെന്റിന്റെ ശീതകാലസമ്മേളനത്തില്‍ ഏറ്റവുമധികം വിമര്‍ശിക്കപ്പെട്ട വിഷയമായിരുന്നു മാര്‍ഷല്‍മാരുടെ വേഷവിധാനത്തില്‍ വരുത്തിയ മാറ്റം. പരമ്പരാഗത ഇന്ത്യന്‍ വേഷത്തില്‍ നിന്ന് സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ യൂണിഫോമിനോട് സാദൃശ്യമുള്ള തരത്തിലാണ് മാര്‍ഷല്‍മാരുടെ പുതിയ വേഷം.

തോള്‍മുദ്രകളും സ്വര്‍ണ ബട്ടണുകളും ഘടിപ്പിച്ചതും നേവി ബ്ലൂ നിറത്തിലുള്ളതാണ് മാര്‍ഷല്‍മാരുടെ പുതിയ വേഷം. കൂടാതെ ബ്രിഗേഡിയര്‍ റാങ്ക് മുതല്‍ മുകളിലേക്കുള്ള സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥരുടേതിനോട് സാമ്യതയുള്ള തൊപ്പിയും മാര്‍ഷല്‍മാരുടെ യൂണിഫോമിന്റെ ഭാഗമാണ്. പരമ്പരാഗതരീതിയിലുള്ള തലപ്പാവും വെള്ള കുര്‍ത്ത പോലുള്ള വേഷവുമായിരുന്നു മാര്‍ഷല്‍മാരുടേത്.

സൈനികരല്ലാത്തവര്‍ സൈനികോദ്യോഗസ്ഥരുടെ വേഷം അനുകരിക്കുന്നത് നിയമവിരുദ്ധവും സുരക്ഷാപ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്കിടയാക്കുന്നതുമാണെന്ന് മുന്‍ കരസേനാമേധാവി വി പി മാലിക് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖര്‍ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. കരസേനയുടെ മുന്‍ ജനറല്‍ കൂടിയായ കേന്ദ്രമന്ത്രി വി കെ സിങ് മാലിക്കിന്റെ വിമര്‍ശനത്തെ അനുകൂലിച്ചിരുന്നു.

Copying and wearing of military uniforms by non military personnel is illegal and a security hazard. I hope @VPSecretariat, @RajyaSabha & @rajnathsingh ji will take early action. https://t.co/pBAA26vgcS