ന്യൂഡല്‍ഹി: കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ രാജ്യസഭാ സ്ഥാനാര്‍ഥികളുടെ പട്ടികയ്ക്ക് ഇടക്കാല അധ്യക്ഷ സോണിയാഗാന്ധി അംഗീകാരം നല്‍കി.

സംഘടനാ ചുമതലയുള്ള എഐസിസി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി കെ.സി വേണുഗോപാല്‍ രാജസ്ഥാനില്‍നിന്നും മുതിര്‍ന്ന നേതാവ് ദിഗ്‌വിജയ് സിങ് മധ്യപ്രദേശില്‍നിന്നും രാജ്യസഭയിലേക്ക് മത്സരിക്കും. ഇവരടക്കം ഒന്‍പത് സ്ഥാനാര്‍ഥികളുടെ പട്ടികയാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് പുറത്തുവിട്ടിട്ടുള്ളത്.

