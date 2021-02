ന്യൂഡല്‍ഹി: കര്‍ഷക സമരത്തെ ചൊല്ലി രാജ്യസഭയില്‍ വീണ്ടും പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധം. ബഹളത്തെതുടര്‍ന്ന് രാവിലെ നിര്‍ത്തിവെച്ച സഭ വീണ്ടും ചേര്‍ന്നപ്പോഴായിരുന്നു പ്രതിഷേധം. കര്‍ഷക പ്രശ്‌നം സഭ നിര്‍ത്തിവെച്ച് ചര്‍ച്ച ചെയ്യണമെന്ന അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടീസ് തള്ളിയതോടെയാണ് പ്രതിപക്ഷം പ്രതിഷേധിച്ചത്. ബഹളത്തെ തുടര്‍ന്ന് 11.30 വരെ സഭ നിര്‍ത്തിവെച്ചു.

ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ സഭ ചേര്‍ന്നപ്പോഴും കര്‍ഷക വിഷയം ഉയര്‍ത്തിയാണ് പ്രതിപക്ഷം പ്രതിഷേധിച്ചത്. 10.30ന് വീണ്ടും സഭ ചേര്‍ന്നപ്പോഴും ഇതേ വിഷയം ഉയര്‍ത്തി പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങള്‍ പ്രതിഷേധം തുടരുകയായിരുന്നു. രാഷ്ട്രപതിയുടെ നന്ദി പ്രമേയ ചര്‍ച്ചയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി വിഷയം നാളെ ചര്‍ച്ച ചെയ്യാമെന്ന് ഉപരാഷ്ട്രപതി വെങ്കയ്യ നായിഡു ആവര്‍ത്തിച്ച് വ്യക്തമാക്കിയെങ്കിലും അത് ചെവികൊള്ളാന്‍ പ്രതിപക്ഷം തയ്യാറായില്ല.

സഭ നിര്‍ത്തിവെച്ച് വിഷയം ചര്‍ച്ച ചെയ്യാത്തതില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് പ്രതിപക്ഷം നടുക്കളത്തിലിറങ്ങി പ്രതിഷേധിച്ചു. രാജ്യത്തെ കര്‍ഷക പ്രശ്‌നം പ്രാധാന്യമേറിയ വിഷയമാണെന്നും ഇതിനായി പ്രത്യേക ചര്‍ച്ച വേണമെന്ന നിലപാടില്‍ പ്രതിപക്ഷം ഉറച്ചുനില്‍ക്കുകയായിരുന്നു. ഇന്ന് സഭ വീണ്ടും ചേരുമ്പോഴും പ്രതിഷേധം ആവര്‍ത്തിക്കാനാണ് സാധ്യത.

