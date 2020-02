ചെന്നൈ: നടന്‍ രജനീകാന്ത് ഏപ്രിലില്‍ രാഷ്ട്രീയപ്പാര്‍ട്ടി പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് വിവരം. അണ്ണാ ഡിഎംകെയില്‍ നിന്ന് പ്രധാന നേതാക്കള്‍ രജനിക്കൊപ്പം എത്തിയേക്കും. ഓഗസ്റ്റിൽ സംസ്ഥാന ജാഥ നടത്തി തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഒരുങ്ങാനാണ് രജനിയുടെ പദ്ധതി.

ഏറെ നാളത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ഒടുവില്ലാണ് രജനീകാന്ത് രാഷ്ട്രീയപ്പാര്‍ട്ടി പ്രഖ്യാപിക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുന്നത്. ഏപ്രില്‍ 14ന് ശേഷം പാര്‍ട്ടി പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകുമെന്ന് രജനിയുടെ രാഷ്ട്രീയ ഉപദേശകരിലൊരാളായ തമിഴരുവി മണിയന്‍ ഇന്ത്യന്‍ എക്സ്പ്രസിനോട് പറഞ്ഞു. അണ്ണാ ഡിഎംകെയില്‍ നിന്ന് പ്രധാന നേതാക്കള്‍ രജനിക്കൊപ്പം എത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഓഗസ്റ്റിലായിരിക്കും പാര്‍ട്ടിയുടെ ആദ്യ സമ്മേളനം. സെപ്റ്റംബറില്‍ രജനി സംസ്ഥാന ജാഥ നടത്തും. ശേഷം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ലക്ഷ്യമാക്കി പ്രചാരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങും.

തമിഴ്നാട്ടിലെ ജാതി കേന്ദ്രീകൃത പാര്‍ട്ടിയായ പാട്ടാളി മക്കള്‍കക്ഷി രജനിയുടെ പാര്‍ട്ടിയുമായി സഖ്യത്തിലെത്തിയേക്കും. രജനി പാര്‍ട്ടി പ്രഖ്യാപിച്ചാല്‍ ആ പാര്‍ട്ടിയില്‍ ലയിക്കുമെന്ന് പുതിയ നീതി പാര്‍ട്ടി നേതാവ് എസി ഷണ്‍മുഖം നേരത്തേ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു പക്ഷേ കമല്‍ഹാസന്റെ മക്കള്‍ നീതിമയ്യവും സഖ്യത്തിലുണ്ടായേക്കും. വേറെയും പാര്‍ട്ടികളെ കൂടെക്കൂട്ടി മഴവില്‍ സഖ്യമായി അടുത്ത വര്‍ഷത്തെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കാനാണ് രജനിയുടെ പദ്ധതി.

ഡിഎംകെയെ തകര്‍ക്കുക എന്നതാണ് പ്രഥമ ലക്ഷ്യം എന്നതിനാല്‍ സഖ്യത്തിലുണ്ടായാലും ഇല്ലെങ്കിലും ബിജെപിയുടെ പൂര്‍ണ പിന്തുണയുണ്ടാവും എന്നാണ് രജനി മക്കള്‍ മന്‍ഡ്രം കരുതുന്നത്.

