ന്യൂഡല്‍ഹി: കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായ്ക്ക് ആയുരാരോഗ്യസൗഖ്യം നേര്‍ന്ന് നേതാക്കള്‍. അമിത്ഷാ കോവിഡ് പോസിറ്റീവാണെന്ന വാര്‍ത്തയെ തുടര്‍ന്നാണ് പ്രതിരോധമന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിങ്, ബിജെപി അധ്യക്ഷന്‍ ജെപി നഡ്ഡ, ഹര്‍സിമ്രത് കൗര്‍, ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് രൂപാനി, ജിതേന്ദ്ര സിങ് തുടങ്ങി എന്‍ഡിഎയുടെ വിവിധ നേതാക്കളും രാഹുല്‍ ഗാന്ധി, മമതാ ബാനര്‍ജി, അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാള്‍ തുടങ്ങിയ നേതാക്കളും ട്വിറ്ററിലൂടെ ആശംസ അറിയിച്ചത്.

'അമിത്ജി, അങ്ങയുടെ സ്ഥിരോത്സാഹവും ഇച്ഛാശക്തിയും ഏതു വെല്ലുവിളിയേയും നേരിടാന്‍ പര്യാപ്തമാണ്. കൊറോണവൈറസ് എന്ന പ്രതിസന്ധിയെ അങ്ങ് തീര്‍ച്ചയായും മറികടക്കുക തന്നെ ചെയ്യും, എത്രയും വേഗം പൂര്‍ണ ആരോഗ്യവാനായി അങ്ങ് തിരികെയെത്തണമെന്ന് ഈശ്വരനോട് പ്രാര്‍ഥിക്കുന്നു'. പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിങ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുത്ത് രാജ്യത്തെ സേവിക്കാന്‍ ഊര്‍ജ്വസ്വലതയോടെ മടങ്ങിയെത്താന്‍ കഴിയട്ടെയെന്ന് കേന്ദ്ര മന്ത്രി രവി ശങ്കര്‍ പ്രസാദ് അറിയിച്ചു. തന്നെ പോലെ ലക്ഷണരഹിതമായ വൈറസ്ബാധയായതിനാല്‍ രോഗം ഗുരുതരമാവാനിടയില്ലെന്നും അമിത് ഷാ വേഗം സുഖം പ്രാപിക്കുമെന്നും കോണ്‍ഗ്രസ് എംപി അഭിഷേക് സിംഗ്‌വി പറഞ്ഞു.

സിംഗ്‌വി കോവിഡ് മുക്തനാണ്. അമിത് ഷാ വേഗത്തില്‍ സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെയെന്നും മുതിര്‍ന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് പി ചിദംബരം അറിയിച്ചു.

ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ കോവിഡ് പോസിറ്റീവാണെന്ന വിവരമറിഞ്ഞതായും അദ്ദേഹം എത്രയും വേഗം രോഗമുക്തി നേടട്ടെയെന്നും ഷായ്ക്കും കുടുംബത്തിനുമായി പ്രാര്‍ഥിക്കുന്നുവെന്നും പശ്ചിമബംഗാള്‍ മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനര്‍ജി അറിയിച്ചു. ഡല്‍ഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളും ട്വിറ്ററിലൂടെ ആശംസ നേര്‍ന്നു. കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയും ആശംസ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ജീവിതത്തിലെ അനവധി പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്ത അമിത്ഷാ ഇതും മറികടക്കുമെന്നും എത്രയും വേഗം രോഗമുക്തി നേടുമെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രിയും മുന്‍ കരസേനമേധാവിയുമായ വികെ സിങ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. ഇച്ഛാശക്തിയുടെ ഉത്തമമാതൃകയാണ് അമിത് ഷായെന്നും വേഗം സുഖമാവട്ടെയെന്നും ഉത്തര്‍പ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

डॉक्टर्स की सलाह मान कर आप हस्पताल में भर्ती हुए, मुझे विश्वास है कि आप जल्द ही पूर्ण रूप से स्वस्थ हो कर लौटेंगे।



Get well soon @AmitShah ji. You have defeated many adversities in life, and I am sure you will overcome this one too. I wish you a speedy recovery. https://t.co/sS1tQUwjOb