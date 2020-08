ചെന്നൈ: സപ്രിങ്ക്ളര്‍ ഇടപാടിനെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണക്കമ്മീഷനില്‍ രാജിവ് സദാനന്ദന് പകരം പുതിയ അംഗം ഉടനെ ചുമതലയേല്‍ക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വരുന്നതോടെ കമ്മീഷന്റെ അന്വേഷണം വേഗത്തില്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കാനാവുമെന്നാണ് കരുതുന്നതെന്നും കമ്മീഷന്‍ ചെയര്‍മാനും മുന്‍ കേന്ദ്ര വ്യോമയാന സെക്രട്ടറിയുമായ എം മാധവന്‍ നമ്പ്യാര്‍ മാതൃഭൂമി ഡോട്ട് കോമിനോട് പറഞ്ഞു. ''പുതിയ അംഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം ഉടനെയുണ്ടാവുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ''മാതൃഭൂമി ഡോട്ട്കോമിനോട് ടെലിഫോണില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മാധവന്‍ നമ്പ്യാര്‍.

സ്പ്രിങ്ക്ളര്‍ ഇടപടിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്ന കമ്മീഷനിലെ അംഗമായിരുന്ന രാജീവ് സദാനന്ദന് പകരം പുതിയൊരാള്‍ വേണമെന്ന് താന്‍ സര്‍ക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്ന് മാധവന്‍ നമ്പ്യാര്‍ പറഞ്ഞു. കൊവിഡ് 19 വിഷയത്തില്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഉപദേഷ്ടാവായി നിയമിക്കപ്പെട്ട പശ്ചാത്തലത്തില്‍ രാജീവ് സദാനന്ദന്‍ സപ്രിങ്ക്ളര്‍ അന്വേഷണക്കമ്മീഷന്‍ അംഗമായി തുടരുന്നത് കൊണ്‍ഫ്ളിക്റ്റ് ഒഫ് ഇന്ററസ്റ്റിന് (ഭിന്ന താത്പര്യം ) വഴിയൊരുക്കുമെന്ന് വിമര്‍ശമുയര്‍ന്നിരുന്നു. കമ്മീഷനില്‍ രാജിവ് സദാനന്ദന്‍ തുടരുന്നത് തന്റെ വിശ്വാസ്യത കൂടി ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്ന് മാധവന്‍ നമ്പ്യാര്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിനോട് വ്യക്തമാക്കിയതായാണറിയുന്നത്.

പുതിയ അംഗത്തിന്റെ കാര്യത്തില്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ അന്തിമ തീരുമാനമെടുത്തു കഴിഞ്ഞതായാണ് വിവരം. കമ്മീഷന്‍ ചെയര്‍മാന്‍ മാധവന്‍ നമ്പ്യാരുടെ സമ്മതം ഉറപ്പാക്കിയ ശേഷമാണ് സര്‍ക്കാര്‍ പുതിയ അംഗത്തെ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നാണറിയുന്നത്. പുതിയ അംഗം ചുമതലയേറ്റാല്‍ ഇതുവരെ കമ്മീഷന്‍ ശേഖരിച്ചിട്ടുള്ള വിവരങ്ങള്‍ അദ്ദേഹവുമായി പങ്കുവെയ്ക്കുമെന്നും ഈ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ തന്നെയായിരിക്കും തുടര്‍ന്നുള്ള അന്വേഷണമെന്നും മാധവന്‍ നമ്പ്യാര്‍ പറഞ്ഞു. പുതിയ അംഗം ആരാണെന്ന ചോദ്യത്തിന് അത് സര്‍ക്കാരാണ് വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടതെന്നായിരുന്നു മാധവന്‍ നമ്പ്യാരുടെ മറുപടി.

ഇക്കഴിഞ്ഞ ഏപ്രില്‍ 22നാണ് കേരള സര്‍ക്കാര്‍ രണ്ടംഗ അന്വേഷണ സമിതിക്ക് രൂപം നല്‍കിയത്. മുന്‍ കേരള സംസ്ഥാന അഡീഷണല്‍ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും നിലവില്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രത്യേക ഉപദേഷ്ടാവുമായ രാജീവ് സദാനന്ദനാണ് സമിതിയിലുള്ള രണ്ടാമന്‍. ഒരു മാസത്തിനുള്ളില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കണമെന്നാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്.

നാലു കാര്യങ്ങളാണ് സര്‍ക്കാര്‍ അന്വേഷണ സമിതിക്ക് വിട്ടത്. കൊവിഡ് 19 ബാധിതരുടെ വിവരങ്ങള്‍ സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം സപ്രിങ്ക്ളറുമായുള്ള കരാറില്‍ ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്നതാണ് ആദ്യത്തേത്. സപ്രിങ്ക്ളറുമായി കരാറിലേര്‍പ്പെട്ടപ്പോള്‍ നടപടി ക്രമങ്ങളില്‍ വീഴ്ചയുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നതാണ് സമിതി അന്വേഷിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ കാര്യം. എന്തെങ്കിലും വ്യതിയാനങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ കൊവിഡ് 19 ഉയര്‍ത്തുന്ന അസാധാരണ സാഹചര്യം അവ അനിവാര്യമാക്കിയിരുന്നോ എന്നതാണ് സമിതിയുടെ അന്വേഷണപരിധിയിലുള്ള മൂന്നാമത്തെ കാര്യം. ഭാവിയില്‍ ഇത്തരം കാര്യങ്ങള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കാനും സര്‍ക്കാര്‍ സമിതിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

അമേരിക്ക ആസ്ഥാനമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സപ്രിങ്ക്ളറുമായുണ്ടാക്കിയ കരാറില്‍ അഴിമതിയുണ്ടെന്നും നടപടിക്രമങ്ങള്‍ പാലിക്കാതെയാണ് കരാറിന് രൂപം നല്‍കിയതെന്നും വ്യക്തികളുടെ സ്വകാര്യത സപ്രിങ്ക്ളര്‍ ലംഘിക്കുകയാണെന്നും ആരോപിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയാണ് കേരള സര്‍ക്കാരിനെതിരെ ഈ വിഷയത്തില്‍ രംഗത്തു വന്നത്.

