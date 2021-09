ഗുവാഹാട്ടി: അസ്സമിലെ നാഷണല്‍ പാര്‍ക്കിന്റെ പേരില്‍ നിന്ന് രാജീവ് ഗാന്ധിയെ ഒഴിവാക്കാനുള്ള തീരുമാനവുമായി സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍. രാജീവ് ഗാന്ധി ഒറാങ്ങ് നാഷണല്‍ പാര്‍ക്കിന്റെ പേര് ഒറാങ് നാഷണല്‍ പാര്‍ക്ക് എന്നാക്കി മാറ്റാനുളള തീരുമാനം അസ്സം മന്ത്രിസഭ പാസാക്കി.

പേര് മാറ്റണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നിരവധി സംഘടനകള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ട പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ തീരുമാനം എന്നാണ് സര്‍ക്കാര്‍ വിശദീകരണം. സംസ്ഥാനത്തെ ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങളുടേയും തേയില തൊഴിലാളികളുടേയും ആവശ്യം കൂടി പരിഗണിച്ചാണ് പേര് മാറ്റിയതെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ പ്രസ്താവനയില്‍ അറിയിച്ചു.

ദറാങ്ങിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ബ്രഹ്‌മപുത്രയുടെ തീരത്താണ് പാര്‍ക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. രാജ്യത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ റോയല്‍ ടൈഗര്‍ എന്ന വിഭാഗത്തിലുള്‍പ്പെടുന്ന കടുവകളുള്ള പാര്‍ക്ക് കൂടിയാണ് രാജീവ് ഗാന്ധി നാഷണല്‍ പാര്‍ക്ക്. 79.28 ചതുരശ്രമീറ്റല്‍ വിസ്തൃതിയുള്ള പാര്‍ക്ക് 1999ലാണ് ദേശീയോദ്യാനമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. 2001ലാണ് തരുണ്‍ ഗൊഗോയ് സര്‍ക്കാര്‍ പാര്‍ക്കിനെ രാജീവ് ഗാന്ധി നാഷണല്‍ പാര്‍ക്ക് എന്ന് നാമകരണം ചെയ്തത്.

ഇന്ത്യയുടെ പരമോന്നത കായിക പുരസ്‌കാരമായ രാജീവ് ഗാന്ധി ഖേല്‍ രത്‌ന പുരസ്‌കാരത്തിന്റെ പേരില്‍ നിന്ന് രാജീവ് ഗാന്ധിയെ ഒഴിവാക്കിയത് നേരത്തെ വിവാദമായിരുന്നു. മേജര്‍ ധ്യാന്‍ ചന്ദ് ഖേല്‍ രത്ന പുരസ്‌കാരം എന്ന പേരിലാണ് പുരസ്‌കാരം ഇനി മുതല്‍ അറിയപ്പെടുക.

Content Highlights: Rajiv Gandhi's Name To Be Removed From National Park In Assam