ചെന്നൈ: വസ്തു നികുതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തില്‍ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത് ഒരു അബദ്ധമായിരുന്നെന്ന് നടന്‍ രജനീകാന്ത്. തന്റെ ഉടമസ്ഥതിയിലുള്ള കല്യാണമണ്ഡപത്തിന് നികുതി ഇളവ് നല്‍കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സമര്‍പ്പിച്ച ഹര്‍ജിപിന്‍വലിക്കേണ്ടിവന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം. ഈ അനുഭവം ഒരു പാഠമാണെന്നും അദ്ദേഹം ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് കുറിപ്പില്‍ പറഞ്ഞു.

രജനീകാന്തിന്റെ പേരിലുള്ള കല്യാണമണ്ഡപത്തിന് 6.5 ലക്ഷം രൂപ നികുതി പിഴയായി അടയ്ക്കണമെന്ന് ചെന്നൈ മുനിസിപ്പല്‍ കോര്‍പറേഷന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിനെതിരെയാണ് രജനീകാന്ത് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. എന്നാല്‍ കോടതി ഹര്‍ജിയെ വിമര്‍ശിച്ചു. ഹര്‍ജിയുമായി വരുന്നതിനു മുന്‍പ് കോര്‍പറേഷനെ സമീപിക്കണമായിരുന്നെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു. അനാവശ്യമായി കോടതിയെ സമീപിച്ചാല്‍ പിഴയീടാക്കുമെന്നും കോടതി മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി.

കോവിഡ് 19നെ തുടര്‍ന്ന് വരുമാനം നിലച്ചതിനാല്‍ കല്യാണമണ്ഡപത്തിന് നികുതി ഒഴിവാക്കിത്തരണമെന്ന് കോര്‍പറേഷനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നതായി രജനീകാന്ത് ഹര്‍ജിയില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. കോവിഡ് വ്യാപനം ആരംഭിച്ച മാര്‍ച്ച് മാസം വരെ മുന്‍കൂറായി നല്‍കിയ തുക മടക്കിനല്‍കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാല്‍ തന്റെ അപേക്ഷയ്ക്ക് കോര്‍പറേഷന്‍ മറുപടി നല്‍കാത്തതിനാലാണ് കോടതിയെ സമീപിക്കുന്നതെന്നും രജനീകാന്ത് ഹര്‍ജിയില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു.

ഹര്‍ജിയെ കോടതി വിമര്‍ശിച്ച സാഹചര്യത്തില്‍ രജനീകാന്ത് കോര്‍പറേഷന്‍ ചുമത്തിയ 6.5 ലക്ഷം രൂപ കോര്‍പറേഷനില്‍ അടച്ചു.



Content Highlights: Rajinikanth Pays Full Property Tax, Says Going To High Court A "Mistake"